Доллар ушел в крутое пике: банкир сказал, каким будет курс валют до 16 февраля

Тарас Лесовой прогнозирует, что значительных колебаний курса не ожидается, ситуация на рынке остается приемлемой.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что прогнозирует Лесовой:

Ключевым фактором, который влияет на курс валют, является баланс спроса и предложения

С 10 по 16 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн/долл., а евро - 43,5-45 грн/евро

Разница между безналичным и наличным курсами - до 0,3 грн

С начала февраля валютный рынок Украины демонстрирует стабильность. С 10 по 16 февраля курс валют будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро. Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, на валютном рынке Украины курс удерживается в пределах коридора 41,65-42,3 гривны за доллар. Лесовой утверждает, что тенденция сохранится и на следующей неделе. Национальный банк Украины продолжит контролировать ситуацию и при необходимости будет осуществлять валютные интервенции.

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Как и раньше, ключевым фактором курсообразования будет оставаться межбанковский рынок, который будет формировать тренд для наличного сегмента. Ожидается, что разница между безналичным и наличным курсом будет находиться в пределах 0,3 гривны.

Что влияет на курс валют

Основным фактором, влияющим на курс, остается баланс между спросом и предложением. В то же время Лесовой отмечает, что это не означает полной стабильности.

"Колебания будут происходить ежедневно, однако в пределах коридора 41,65-42,3 грн/долл. без особых сдвигов за очерченные пределы", - отметил эксперт.

Среди дополнительных факторов, способных повлиять на ситуацию, Лесовой выделяет геополитические риски и военные события. Впрочем, как утверждает эксперт, эмоциональный фактор пока не оказывает значительного давления на рынок - даже потенциальное увеличение спроса на наличную валюту будет иметь скорее ситуативный характер.

"Ведущая роль в курсообразовании принадлежит межбанку, и комбанки, и обменники будут выставлять собственные курсы, учитывая ситуацию на безналичном рынке", - подчеркнул он.

Курс валют на 7 февраля

Национальный банк Украины на пятницу, 7 февраля, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл. Гривня укрепилась на 17 копеек.

Евро также подешевел. Официальный курс на 7 февраля составляет 42,98 грн/евро, что на 43 копейки ниже, чем предыдущий показатель.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Прогноз на период с 10 по 16 февраля

По прогнозу Лесового, с 10 по 16 февраля ключевые показатели валютного рынка будут:

Коридоры валютных колебаний: 41,65-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке); 41,7-42,5 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (наличный рынок).

Ежедневные изменения курса: на межбанке - до 0,05-0,15 грн; в банках - до 0,1-0,2 грн; в обменниках - до 0,3 грн.

Разница между межбанковским и наличным курсами: до 0,3 грн в зависимости от валюты.

Недельные отклонения курса: в пределах 1-1,5% от уровня начала недели.

"Можем сделать вывод, что в течение 10-16 февраля особых причин для беспокойства не возникнет. Благодаря коррекции учетной ставки, произошедшей в конце января, удалось несколько притормозить инфляцию и укрепить гривну. Таким образом, ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне приемлемой и неугрожающей. Курсовые изменения будут незначительными", - добавил Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 февраля на уровне 41,66 грн/долл., что является минимальным значением с декабря 2024 года. Гривня укрепилась на 10 копеек.

Также доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что доллар в продолжит расти, а нынешнее снижение курса является благоприятным моментом для его приобретения. По его словам, в проекте госбюджета Украины на 2025 год средний курс доллара заложен на уровне 45 грн, что может свидетельствовать о вероятном ослаблении гривны.

Как сообщал Главред, после значительного роста в январе курс доллара в Украине начал снижаться. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий объяснил это сезонными факторами, которые традиционно влияют на валютный рынок.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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