Цена неожиданно обвалилась на 12%: в Украине массово распродают популярный фрукт

Фрукт продается значительно дешевле, чем неделей ранее.

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В Украине дешевеют яблоки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Украине дешевеют яблоки

Производители массово распродают запасы этого фрукта

В Украине на этой неделе наблюдается снижение цен на яблоки. Это связано с тем, что многие фермеры, разочаровавшись в возможности повышения стоимости, начали массово распродавать запасы из хранилищ, сообщают аналитики EastFruit.

Как результат, предложение на рынке выросло, что и привело к удешевлению фруктов.

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На сегодняшний день качественные яблоки продаются по цене 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что примерно на 12% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты не исключают дальнейшего снижения стоимости, ведь качество яблок в хранилищах ухудшается, а спрос остается слабым из-за высоких отпускных цен.

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Цены на продукты в Украине - что известно

Как писал Главред, цены на картофель в Украине продолжают снижаться. Сообщалось, что основными причинами удешевления являются увеличение импорта и ухудшение качества овоща во время хранения.

Кроме этого, цены на яйца в Украине, по сравнению с январем, также изменились. Крупные торговые сети снизили стоимость фасованных яиц на 6-8 гривен за десяток.

А вот цены на тепличные огурцы на украинском рынке увеличиваются уже вторую неделю. Произошло это из-за роста стоимости стало сокращение предложения импортной продукции на текущей неделе.

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