Уже скоро лекарства подешевеют на 30%: Зеленский назвал дату

Цена может упасть на топ 100 наиболее важных медицинских средств для украинцев.

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Лекарства могут подешеветь на 30% / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay

В Украине может упасть цена на популярные медицинские средства. Снижение цены ожидается с 1 марта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Цена на топ 100 медицинских средств может упасть на 30%. Речь идет о наиболее важных лекарствах для украинцев, говорит Зеленский.

"Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения", - добавил он.

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