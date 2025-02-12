Уже скоро лекарства подешевеют на 30%: Зеленский назвал дату

Цена может упасть на топ 100 наиболее важных медицинских средств для украинцев.
В Украине может упасть цена на популярные медицинские средства. Снижение цены ожидается с 1 марта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Цена на топ 100 медицинских средств может упасть на 30%. Речь идет о наиболее важных лекарствах для украинцев, говорит Зеленский.
"Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения", - добавил он.
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