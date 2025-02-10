Цены 'тают на глазах': в Украине резко дешевеют популярные овощи

Большинство овощей борщевого набора подешевели из-за ухудшения качества после длительного хранения.

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Цены на овощи падают / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Большинство овощей борщевого набора подешевели

Пекинская капуста подорожала

Цены на фрукты остались без изменений

В Украине в течение недели снизились цены на большинство овощей борщевого набора. Основная причина - ухудшение качества корнеплодов из-за длительного хранения. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Цены на картофель упали с 23-25 грн/кг до 20-25 грн/кг. Подобная ситуация и с ценами на репчатый лук - он подешевел с 14-15 грн/кг до 12-14 грн/кг.

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Морковь также снизилась в цене: раньше она стоила 28-32 грн/кг, а теперь - 25-28 грн/кг. Свекла подешевела не так существенно - с 15-17 грн/кг до 14-16 грн/кг. Белокочанная капуста снизилась в цене до 35-38 грн/кг, хотя еще неделю назад стоила 37-40 грн/кг.

Однако не все овощи стали доступнее для покупателей. Пекинская капуста, наоборот, резко подорожала. Если раньше ее можно было купить по 30-40 грн/кг, то сейчас стоимость подскочила до 55-60 грн/кг.

Также незначительно снизились цены на баклажаны. Они подешевели с 180-200 грн/кг до 170-180 грн/кг.

Что касается фруктов, то их стоимость не изменилась с предыдущей недели.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в феврале ожидается рост цен на хлеб на 3-5% из-за подорожания сырья, сообщила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина. По ее словам, за декабрь-январь мука подорожала на 3,7% (до 19,93 грн/кг), а подсолнечное масло - на 6% (до 72,73 грн/кг).

Также в феврале в Украине ожидается повышение цен на крупы, заявила ученая Светлана Черемисина. Стоимость различных видов круп может увеличиться на 5-7% из-за проблем с энергоснабжением, подорожания топлива и повышения налогов.

Как сообщал Главред, в Украине резко подорожали тепличные огурцы. Цены выросли на 23% из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

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