Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

Вкратце:
- США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение с Украиной по полезным ископаемым
- Документ о металлах был представлен Вашингтону
Соединенные Штаты Америки хотят подписать соглашение с Украиной по полезным ископаемым, однако в документе до сих пор не предусмотрены гарантии безопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный украинский источник.
В материале говорится, что "американская сторона решительно сопротивляется тому, чтобы включить гарантии безопасности в соглашение". В то же время Киев надеется, что этот вопрос обсудят Владимир Зеленский и Дональд Трамп на предстоящей встрече.
"С нашей стороны все готово. Мы завершили работу над проектом. Мы сделали все возможное, чтобы сделать условия приемлемыми. В результате, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Отдельно предусмотрено соглашение о том, как он будет работать", - рассказал CNN источник.
Также отмечается, что наиболее проблемные вопросы исключены из проекта соглашения.
Украинский источник во время разговора сообщил, что окончательный проект соглашения между США и Украиной о ресурсах был представлен Вашингтону. Он сосредоточен на создании фонда реконструкции для Украины, однако вопрос о гарантиях безопасности остается открытым.
Соглашение Украины и США по редкоземельным металлам - новости по теме
Как писал Главред, США предложили Украине соглашение о добыче редкоземельных металлов, которое в Киев лично привез министр финансов США Скотт Бессент. Однако первоначальный вариант документа не получил поддержки украинских властей.
В CNN сообщали, что президент Владимир Зеленский не поддержал соглашение из-за невыгодных условий, ведь Вашингтон требует больше, чем Украина потратила на оборону. По данным СМИ, США стремятся получить доступ к стратегически важным украинским ресурсам в рамках более широких переговоров о прекращении войны с Россией. В то же время Киев настаивает на надежных гарантиях безопасности и механизмах, которые обезопасят страну от новой агрессии РФ.
Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц считает, что Зеленский подпишет соглашение о редкоземельных металлах. Якобы это произойдет в ближайшем будущем.
Читайте также:
- Украина передала США вариант соглашения по ископаемым: в СМИ раскрыли детали
- У Трампа пошли на уступки: в США раскрыли два условия сделки по ископаемым
- Соглашение с США по ископаемым: экс-премьер Британии объяснил его выгоду для Украины
Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред