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Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

Марина Фурман
24 февраля 2025, 18:57
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Известно, что окончательный проект соглашения между США и Украиной о ресурсах был представлен Вашингтону.
Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ
Вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине остается открытым/ Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Вкратце:

  • США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение с Украиной по полезным ископаемым
  • Документ о металлах был представлен Вашингтону

Соединенные Штаты Америки хотят подписать соглашение с Украиной по полезным ископаемым, однако в документе до сих пор не предусмотрены гарантии безопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный украинский источник.

В материале говорится, что "американская сторона решительно сопротивляется тому, чтобы включить гарантии безопасности в соглашение". В то же время Киев надеется, что этот вопрос обсудят Владимир Зеленский и Дональд Трамп на предстоящей встрече.

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"С нашей стороны все готово. Мы завершили работу над проектом. Мы сделали все возможное, чтобы сделать условия приемлемыми. В результате, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Отдельно предусмотрено соглашение о том, как он будет работать", - рассказал CNN источник.

Также отмечается, что наиболее проблемные вопросы исключены из проекта соглашения.

Украинский источник во время разговора сообщил, что окончательный проект соглашения между США и Украиной о ресурсах был представлен Вашингтону. Он сосредоточен на создании фонда реконструкции для Украины, однако вопрос о гарантиях безопасности остается открытым.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Что известно о редкоземельных металлах в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение Украины и США по редкоземельным металлам - новости по теме

Как писал Главред, США предложили Украине соглашение о добыче редкоземельных металлов, которое в Киев лично привез министр финансов США Скотт Бессент. Однако первоначальный вариант документа не получил поддержки украинских властей.

В CNN сообщали, что президент Владимир Зеленский не поддержал соглашение из-за невыгодных условий, ведь Вашингтон требует больше, чем Украина потратила на оборону. По данным СМИ, США стремятся получить доступ к стратегически важным украинским ресурсам в рамках более широких переговоров о прекращении войны с Россией. В то же время Киев настаивает на надежных гарантиях безопасности и механизмах, которые обезопасят страну от новой агрессии РФ.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц считает, что Зеленский подпишет соглашение о редкоземельных металлах. Якобы это произойдет в ближайшем будущем.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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