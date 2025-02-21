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Зеленский подпишет соглашение о недрах с США - Уолтц

Сергей Кущ
21 февраля 2025, 19:07
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В Белом доме считают, что "это хорошо для Украины".
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Дональд Трамп, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Вы узнаете:

  • Зеленский согласился на условия США
  • Для Украины - это хорошо, считают в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых.

С таким заявлением выступил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, пишет The Guardian.

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По его словам, Зеленский "собирается подписать соглашение, и вы увидите это в ближайшем будущем".

"И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?", – заявил Уолтц.

Он также похвалил президента США Дональда Трампа за то, что в Саудовской Аравии состоялись переговоры с россиянами, отметив, что "при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро".

"К концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию мира рядом с именем Дональда Трампа", – добавил советник Трампа.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика / Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Недавно в Офисе Президента Украины подчеркнули, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечалось, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

Позже Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

Далее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины. Известно, что согласно договору, во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

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