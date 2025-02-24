Сделка с США по ископаемым: экс-премьер Британии объяснил её выгоду для Украины

Ключевые тезисы:
- Соглашение с США о полезных ископаемых гарантирует сохранение свободной Украины
- Украине все же нужно подписать сделку со Штатами
- В документе о полезных ископаемых предусмотрено долговременное партнерство с Соединенными Штатами
Соглашение со Штатами о полезных ископаемых в долгосрочной перспективе будет выгодно Украине. Об этом заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время специальной встречи в Киеве, цитирует Европейская правда.
Джонсон поделился, что ознакомился с этим соглашением и проанализировал его.
"Да, это соглашение - это вымогательство. Но вспомните наш ленд-лиз. Нас просто обобрали, забрали наши военные базы, и мы до 2006 года расплачивались за эту помощь", - сказал экс-премьер Британии.
В то же время, по его мнению, соглашение с США о полезных ископаемых гарантирует сохранение свободной Украины.
"Если не будет свободной Украины, то в этот фонд ничего не будет поступать", - заверил Джонсон.
Он сказал, что понимает опасения Украины относительно последствий этого соглашения, но он убежден, что его нужно подписать. По его словам, в документе предусмотрено долговременное партнерство с Соединенными Штатами.
В тот же момент Джонсон добавил, что ему не нравится стиль переговоров президента США Дональда Трампа.
"Но из этого может появиться большая польза. В конце концов, чем больше вы ужасаетесь, тем больше радуется Путин", - подчеркнул экс-премьер Британии.
Соглашение по редкоземельным металлам - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать договор с США о добыче американцами украинских редкоземельных металлов. Президент объяснил, что соглашение не отвечает интересам Киева и не содержит гарантий безопасности.
После в СМИ сообщили, что проект соглашения между США и Украиной по доступу к редкоземельным минералам не устраивает Киев. Президент Владимир Зеленский не поддержит его из-за невыгодных условий, ведь Вашингтон требует больше, чем Украина потратила на оборону.
Позже Украина направила Соединенным Штатам собственный вариант соглашения по добыче полезных ископаемых. В украинской версии соглашения предлагается существенно уменьшить размер фонда, в который будут поступать средства от добычи ресурсов на подконтрольных территориях.
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Кто такой Борис Джонсон
Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон, родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.
Британский политический и государственный деятель.
Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был ее лидером.
7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза.
Джонсон был премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года до 6 сентября 2022 года. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского.
По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановлении переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.
24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, которые проходили в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".
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