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Как сейчас выглядит дочь самой пожилой роженицы Украины и почему хочет судиться с мамой

Анна Ярославская
26 февраля 2025, 12:27
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Валентина Подвербная не хочет, чтобы ее дочь жила с опекунами. По мнению женщины, Аню лучше отправить в интернат.
Анна-Мария Подвербная
Анне-Марии Подвербной недавно исполнилось 14 лет / Коллаж: Главред, фото: ТСН, Суспільне

Вы узнаете:

  • Как и почему Аня Подвербная оказалась у опекунов
  • Почему девочка не хочет возвращаться к матери

Весной 2023 года в Украине разразился скандал вокруг самой пожилой мамы Украины Валентины Подвербной и ее дочери Анны-Марии. Девочку передали опекунам после того, как она написала в соцсети пост с просьбой о помощи.

На днях Ане исполнилось 14 лет. Вскоре суд в Чернигове должен снова решать ее судьбу. В частности, станет ясно, с кем будет проживать ребенок — с опекуном Еленой Ятченко или с матерью Валентиной Подвербной, пишет ТСН.

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Прочему у Валентины Подвербной забрали ребенка

Когда Анне Подвербной было 12 лет, девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых сообщила о том, что ее мать Валентина Подвербная якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз. Также школьница пожаловалась, что мать нецензурно ругается и "хочет довести ее до самоубийства".

Анна-Мария также утверждала, что ее мать может иметь проблемы с ментальным здоровьем.

Исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно отобрать девочку у Подвербной. Ребенок был направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной. При этом родительских прав ее не лишали.

Что сейчас с Аней Подвербной и как она выглядит

В Службе по делам детей Черниговского городского совета в конце прошлого года сообщали, что претензий к исполнению опекуншей обязанностей нет.

"Сейчас девочка продолжает проживать в новой семье. У нас нет замечаний к ней (семье) касательно исполнения опекунских обязанностей. В свою очередь, мама все время спрашивает о своем ребенке, беспокоится о ней. Я знаю, что они (Анна и Валентина Подвербные) общаются. Известно, что встречи согласовываются с опекуншей. Известно, что и ребенок периодически приходит к ней (Валентине Подвербной, - ред.), встречаются и на нейтральной территории", — сообщили соцработники.

Опекун Елена Ятченко рассказала, что на днях девочка впервые в жизни отметила день рождения с подружками, красивым тортом и украшенном в ее честь заведении в центре города.

"Я хочу, чтобы суд как можно быстрее поставил в этом деле точку и дал возможность Ане жить спокойной жизнью. Она только начала нормально жить", — сказала Елена.

Аня Подвербная в свой 14-й день рождения
Аня Подвербная в свой 14-й день рождения / Фото: ТСН

По ее словам, общение с Подвербной складывается не очень хорошо.

"Когда мы с Аней с ней встречаемся, Аня часто убегает, потому что ей тяжело дается общение. Сначала Валентина Григорьевна пытается догнать ее, но ей это не удается и тогда мне приходится с ней общаться. Я ей спокойно рассказываю о том, как живет ее дочь: что мы делали, куда мы ходили, что мы видели, куда ездили, какие у нее успехи. Я ей рассказываю и хотела бы, чтобы она спокойно общалась со своей дочкой", - говорит женщина.

Ятченко считает, что если ребенка вернут Подвербной-старшей, то девочка "будет обречена", ведь Подвербная не может должным образом воспитать ребенка.

Анна-Мария Подвербная
Анна-Мария Подвербная / Фото: Ирэны Брынзы

Аня Подвербная написала матери письмо

Елена Ятченко передала ТСН.ua в письменном виде то, с чем хотела бы обратиться Анна Подвербная к своей матери.

"Мама, я знаю, что ты меня вряд ли поймешь, но я хочу обратиться к тебе. Я хочу верить, что ты на самом деле желаешь мне добра. Если это действительно так, то признай, что тебе со мной тяжело. Мы не можем жить вместе. Я очень хочу, чтобы ты это поняла и не грустила из-за этого. Я много страдала и не желаю страданий тебе", — пишет Анна Подвербная.

Анна-Мария Подвербная
Анна-Мария Подвербная / Фото: Ирэны Брынзы

"Даже мысли о возвращении для меня тяжелые и стрессовые, я этого очень боюсь. Ты знаешь, что можешь делать неправильно, и мне из-за этого очень больно. Сейчас мне хорошо. Я нашла спокойствие и дом, где мне тепло и уютно. Здесь я спокойна и здесь хочу жить. Свое будущее я представляю именно здесь, рядом с Леной. И не из-за того, что я выбрала между нею и тобой, на самом деле выбор стоял между тем жить или умереть. Я не могла больше жить с тобой и поэтому попросила о помощи", - рассказала девочка.

Анна Подвербная
Анна Подвербная / Фото: ТСН

Валентина Подвербная искала встречи с президентом

79-летняя Валентина Подвербная хочет вернуть дочь и готовится к суду. Незадолго до этого она ездила в Киев, чтобы попытаться встретиться с президентом. Но этого не произошло.

"У меня сейчас очень сложная ситуация, у меня ничего не выходит. Когда я родила Аню, то для меня это была большая радость, сейчас это для меня большая драма. Прошу журналистов приходить на суд", — сказала Подвербная.

По словам женщины, она улучшила бытовые условия в квартире: выбросила старую мебель, сделала ремонт в кухне и в ванной комнате.

"Я не хочу, чтобы она жила у Ятченко, пусть лучше идет в интернат. Есть хороший интернат. Я хочу, чтобы она еще год жила в интернате. Хочу, чтобы ее туда сдали. Если она будет в интернате, то я смогу ее свободно посещать и покупать что-нибудь. Домой Аня не придет. Но я делаю ремонт, он будет очень красивым", — говорит Валентина.

По ее словам, она видит дочь, когда та приходит с Еленой Ятченко в молитвенный дом.

"Видела дочь давно, в прошлом году. Не видела дочь и в ее день рождения. У меня был сломан телефон. Я не позвонила и не поздравила. Ребенка ко мне не привели. Но подарок я купила - мандарины, яблоки", — добавила Подвербная.

Как сообщал Главред, в январе 2022 года стало известно, что материнство Валентины Подвербной оспорит в суде жительница Израиля, которая подозревает, что ее яйцеклетки украли.

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Что известно о Валентине Подвербной

Валентина Подвербная стала известна на всю Украину после того, как родила девочку в возрасте 65 лет.

Женщина решилась на процедуру ЭКО. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. Также за некоторое время до того, как она забеременела, Валентина потеряла маму.

Подвербная несколько лет копила деньги на процедуру. В Киевском институте генетики провели ЭКО, а зимой 2011 года у женщины родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария.

Соседи Валентины рассказывали, что видели, как женщина просила милостыню. В СМИ говорили даже о том, чтобы лишить женщину родительских прав.

Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы, ведь были обращения из школы относительно поведения девочки.

В ноябре 2022 года на Валентину Подвербную составили два административных протокола – за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. Впрочем, уже в марте дело закрыли.

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