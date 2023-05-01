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Дочь самой пожилой матери Украины не хочет возвращаться домой: Анна-Мария рассказала о странностях Подвербной

Анна Ярославская
1 мая 2023, 09:53 обновлено 1 мая, 09:58
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На прошлой неделе у 78-летней Валентины Подвербной из Чернигова забрали дочь Анну-Марию. Девочка написала в соцсети пост с просьбой о помощи.
Анна-Мария и Валентина Подвербные
Анна-Мария упрямо не хочет возвращаться к матери / Фото instagram.com/canfg567

Дочь самой пожилой роженицы Украины Валентины Подвербной 12-летняя Анна-Мария категорически отказывается возвращаться к своей 78-летней матери. В соцсети Instagram девочка написала о странных вещах, которые делает ее мама.

Анна-Мария утверждает, что ее мать может иметь проблемы с ментальным здоровьем. По словам девочки, Валентина не позволяла ей убирать в доме и даже "вырывала поралон из бюстгальтера".

Девочка говорит, что если вернется к матери, то "совершит самоубийство".

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"Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать поролон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой", — написала Анна-Мария в Instagram.

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"Всем своим хейтерам скажу, поживите с моей мамой. Тогда узнаете, я не балованная, я не воспитанная", - добавила она.

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Как сообщал Главред, на прошлой неделе у 78-летней Валентины Подвербной из Чернигова забрали дочь Анну-Марию. Девочке уже 12 лет и на днях она написала в соцсети пост с просьбой о помощи.

По словам ребенка, мать издевается над ней и якобы хочет довести до самоубийства. Девочка рассказала, что мать рвет ее одежду, царапает, бьет, оскорбляет, не позволяет мыться и стирать свои вещи.

Что известно о Валентине Подвербной

Валентина Подвербная стала известна на всю Украину после того, как родила девочку в возрасте 65 лет.

Женщина решилась на процедуру ЭКО. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. Также за некоторое время до того, как она забеременела, Валентина потеряла маму.

Подвербная несколько лет копила деньги на процедуру. В Киевском институте генетики провели ЭКО, а зимой 2011 года у женщины родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария.

Соседи Валентины рассказывали, что видели, как женщина просила милостыню. В СМИ говорили даже о том, чтобы лишить женщину родительских прав.

Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы, ведь были обращения из школы относительно поведения девочки.

В ноябре 2022 года на Валентину Подвербную составили два административных протокола – за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. Впрочем, уже в марте дело закрыли.

В январе 2022 года стало известно, что материнство Валентины Подвербной оспорит в суде жительница Израиля, которая подозревает, что ее яйцеклетки украли.

Смотрите видео о том, как и почему оспаривают в суде материнство Валентины Подвербной:

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