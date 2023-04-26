Самая пожилая мама Украины била и оскорбляла дочь: у Подвербной забрали 12-летнюю Анну-Марию

На днях девочка написала пост в соцсетях с просьбой о помощи. Сейчас ребенок находится в больнице, а пожилую мать ждет иск в суд.

https://glavred.info/ukraine/samaya-pozhilaya-mama-ukrainy-bila-i-oskorblyala-doch-u-podverbnoy-zabrali-12-letnyuyu-annu-mariyu-10465948.html Ссылка скопирована

У Валентины Подвербной забрали дочь Анну-Марию / скриншот

У 78-летней Валентины Подвербной из Чернигова, которую считают самой пожилой мамой Украины, забрали дочь Анну-Марию. Девочке уже 12 лет и на днях она написала в соцсети Instagram пост с просьбой о помощи. По словам ребенка, мать издевается над ней и якобы хочет довести до самоубийства.

Девочка рассказала, что мать рвет ее одежду, царапает, бьет, оскорбляет, не позволяет мыться и стирать свои вещи. Также школьница пожаловалась, что мать нецензурно ругается и "хочет довести ее до самоубийства".

Накануне исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно отобрать девочку у Подвербной, передает Суспільне.

видео дня

"Ребенок в разговоре подтвердил то, что мать действительно выполняет такие действия, которые ему не нравятся, и он может совершить самоубийство. Это было при маме в квартире, при представителях", – рассказала начальник городского управления службы по делам детей Черниговского горсовета Елена Зинченко.

В настоящее время ребенок находится в больнице. Пожилую мать ждет иск в суд и возможно лишение родительских прав. Именно он будет решать дальнейшую судьбу 12-летней Анны-Марии.

Тем временем Дмитрий Блауш рассказал в Instagram, что "мать ребенка кидалась на всех", когда девочку забирала скорая.

Потом Валентина Подвербная села в маршрутку и уехала в неизвестном направлении.

Скриншот instagram.com/stories/dmytro_blaush

Также Блауш сообщил, что одна из клиник согласилась бесплатно сделать Анне-Марии операцию на глазах, чтобы избавить ребенка от косоглазия.

Что известно о Валентине Подвербной

Валентина Подвербная стала известна на всю Украину после того, как родила девочку в возрасте 65 лет.

Женщина решилась на процедуру ЭКО. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. Также за некоторое время до того, как она забеременела, Валентина потеряла маму.

Подвербная несколько лет копила деньги на процедуру. В Киевском институте генетики провели ЭКО, а зимой 2011 года у женщины родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария.

Соседи Валентины рассказывали, что видели, как женщина просила милостыню. В СМИ говорили даже о том, чтобы лишить женщину родительских прав.

Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы, ведь были обращения из школы относительно поведения девочки.

В ноябре 2022 года на Валентину Подвербную составили два административных протокола – за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. Впрочем, уже в марте дело закрыли.

В январе 2022 года стало известно, что материнство Валентины Подвербной оспорит в суде жительница Израиля, которая подозревает, что ее яйцеклетки украли.

Смотрите видео о том, как и почему оспаривают в суде материнство Валентины Подвербной:

Другие новости: