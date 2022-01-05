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Яйцеклетки украли: жительница Израиля оспаривает материнство самой пожилой мамы Украины

5 января 2022, 09:40
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Оксана Спектор заметила поразительное сходство дочери Валентины Подвербной Анны-Марии со своим ребенком и теперь хочет провести ДНК-экспертизу.

Валентина Подвербная
Валентина Подвербная родила ребенка в возрасте 65 лет / скриншот

Материнство самой пожилой матери Украины - 76-летней Валентины Подвербной - оспорит в суде жительница Израиля, которая подозревает, что ее яйцеклетки украли.

Адвокат истца Сергей Вольфовский рассказал, что его клиентка попросила провести ДНК-экспертизу девочки Анны-Марии, которую Подвербная родила в феврале 2011 года, передает Укринформ.

"Истец - родом из Харькова. В настоящее время проживает в Израиле. Яйцеклетки она не продавала, а сдала на хранение. Разрешения на их использование никому не предоставляла. Поэтому и возник спор", - пояснил юрист.

Вольфовский сообщил, что Оксана Спектор в начале 2021 года смотрела программу о ребенке самой пожилой матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочерью и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе.

Спектор будет требовать в суде проведения ДНК-экспертизы. Она подозревает, что для оплодотворения использовали именно ее яйцеклетку. Если экспертиза будет отрицательной, то свой иск она отзовет. В противном случае судебный процесс продолжится.

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Новозаводской районный суд Чернигова рассмотрит дело об обжаловании материнства самой пожилой матери Украины Валентины Подвербной. Заседание по делу назначено на 12 января, но не исключено, что его перенесут.

Что известно о Валентине Подвербной

Валентина Подвербная стала известна на всю Украину после того, как десять лет назад родила девочку. Тогда ей было 65 лет.

Женщина решилась на процедуру ЭКО. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. Также за некоторое время до того, как она забеременела, Валентина потеряла маму.

Подвербная несколько лет копила деньги на процедуру. В Киевском институте генетики провели ЭКО, а зимой 2011 года у женщины родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария.

Соседи Валентины рассказывали, что видели, как женщина просила милостыню. В СМИ говорили даже о том, чтобы лишить женщину родительских прав.

Валентина Подвербная и ее дочь Анна-Мария
Валентина Подвербная и ее дочь Анна-Мария / скриншот

На сегодняшний день Анна-Мария учится в школе. По словам учителей, девочка очень способная и умная. Дома у Валентины все в порядке и живут они нормально.

Как сообщал Главред, на Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его мать заболела коронавирусом.

Тем временем во Львове женщина родила уже 16-го ребенка. Роды состоялись 16 декабря, во время которых на свет появился мальчик. Теперь в семье 9 сыновей и 7 дочерей.

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