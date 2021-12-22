Во Львове многодетная женщина родила 16-го малыша

Многодетная мать из Львова родила 16-го ребенка / Фото facebook

Во Львове женщина родила уже 16-го ребенка. Роды состоялись 16 декабря, во время которых на свет появился мальчик. Теперь в семье 9 сыновей и 7 дочерей.

Женщина рожала во Львовской третьей городской больнице. В медучреждении отметили, что женщина является рекордсменкой и могла бы запросто попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

"Эта женщина могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд – это ее дети. 16-е роды. Последние двенадцать состоялись в нашем родильном отделении", – говорится в сообщении роддома в Facebook.

Также в роддоме написали, что ждут женщину в очередной раз через два года.

16 декабря женщина родила мальчика / Фото facebook

Многодетная семья воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей / Фото Faсebook

В свою очередь, другие роженицы в комментариях к посту лестно отзываются о многодетной женщине.

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Как сообщал Главред, перед Новым годом 2021 в Хмельницкой области многодетная мать Светлана Кухарчук родила 18-го ребенка. Мальчика назвали Павликом. Семья воспитывает 10 мальчиков и 8 девочек.

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Тем временем на Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его мать заболела коронавирусом.

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