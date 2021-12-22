Во Львове многодетная женщина родила 16-го малыша

В роддоме говорят, что женщина является рекордсменкой и могла бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Многодетная семья воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей.
Во Львове женщина родила уже 16-го ребенка. Роды состоялись 16 декабря, во время которых на свет появился мальчик. Теперь в семье 9 сыновей и 7 дочерей.
Женщина рожала во Львовской третьей городской больнице. В медучреждении отметили, что женщина является рекордсменкой и могла бы запросто попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
"Эта женщина могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд – это ее дети. 16-е роды. Последние двенадцать состоялись в нашем родильном отделении", – говорится в сообщении роддома в Facebook.
Также в роддоме написали, что ждут женщину в очередной раз через два года.
В свою очередь, другие роженицы в комментариях к посту лестно отзываются о многодетной женщине.
Как сообщал Главред, перед Новым годом 2021 в Хмельницкой области многодетная мать Светлана Кухарчук родила 18-го ребенка. Мальчика назвали Павликом. Семья воспитывает 10 мальчиков и 8 девочек.
Читайте такжеЗадохнулась еще в утробе: в Киеве - скандал из-за смерти младенца, родители обвиняют медиков
Тем временем на Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его мать заболела коронавирусом.
Читайте также:
- Мать душила поясом от халата: появились жуткие детали смерти 2-летнего ребенка в Харькове
- "Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей
- Горе-мать не пускала детей в школу из-за фобии: новые подробности
- В Хмельницком мать хотела продать свою 15-летнюю дочь в бордель
- На Днепропетровщине многодетная мать воровала продукты в супермаркете: как ее наказал суд