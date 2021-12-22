УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Во Львове многодетная женщина родила 16-го малыша

22 декабря 2021, 10:27
Прослушать новость
Остановить

В роддоме говорят, что женщина является рекордсменкой и могла бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Многодетная семья воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей.

многодетная мать
Многодетная мать из Львова родила 16-го ребенка / Фото facebook

Во Львове женщина родила уже 16-го ребенка. Роды состоялись 16 декабря, во время которых на свет появился мальчик. Теперь в семье 9 сыновей и 7 дочерей.

Женщина рожала во Львовской третьей городской больнице. В медучреждении отметили, что женщина является рекордсменкой и могла бы запросто попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

"Эта женщина могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд – это ее дети. 16-е роды. Последние двенадцать состоялись в нашем родильном отделении", – говорится в сообщении роддома в Facebook.

Также в роддоме написали, что ждут женщину в очередной раз через два года.

16 декабря женщина родила мальчика / Фото facebook
многодетная семья
Многодетная семья воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей / Фото Faсebook

В свою очередь, другие роженицы в комментариях к посту лестно отзываются о многодетной женщине.

Реклама

Как сообщал Главред, перед Новым годом 2021 в Хмельницкой области многодетная мать Светлана Кухарчук родила 18-го ребенка. Мальчика назвали Павликом. Семья воспитывает 10 мальчиков и 8 девочек.

Читайте такжеЗадохнулась еще в утробе: в Киеве - скандал из-за смерти младенца, родители обвиняют медиков

Тем временем на Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его мать заболела коронавирусом.

Читайте также:

viber
беременность новости Львова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Во Львове многодетная женщина родила 16-го малыша». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругСамый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокруг Новолуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастьеНоволуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастье Шантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекордуШантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекорду Финансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для ОвновФинансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для Овнов Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денегПолнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
10:27

Во Львове многодетная женщина родила 16-го малыша

10:10

В переполненном детьми отеле под Винницей произошел пожар, погибла 19-летняя девушкаФотоВидео

09:55

"Кожа стала толще": Елена Кравец рассказала, как изменился Зеленский за время президентстваВидео

09:40

Хотела губы-"вареники": в Днепре школьница вколола масло и едва не осталась без части лицаВидео

09:25

Уголь, Порошенко и войска на границе: ирония, что же ты делаешьмнение

Реклама
09:00

Что подарить на Новый год 2022: идеи особых подарков для всей семьи новости компании

08:35

Коронавирус 22 декабря: в Украине за сутки больше 6 тысяч новых больных и 301 смерть

08:33

"Скорость заражения большая": в ВОЗ рассказали, в скольких странах нашли Омикрон

08:33

Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затрудненияВидео

08:10

Черепно-мозговая травма и расшатанные зубы: в Ровно избили фельдшера скорой, который приехал на вызовВидео

07:36

Диетолог пояснила, какой алкоголь и сколько стоит пить в новогодние праздникиВидео

07:32

Чем заменить майонез в салатах Оливье и Селедка под шубой и стоит ли это делать - ответ диетологаВидео

07:03

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

06:53

"Ложная и провокационная риторика": в Госдепе ответили на слова Шойгу об "американских ЧВК" на Донбассе

06:31

Омикроном дело не закончится: почему коронавирус в 2022 году никуда не исчезнетмнение

06:03

Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный романВидео

05:50

В Украине собрали рекордный за историю урожай зерна и масличных культурВидео

05:40

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

05:29

Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный нарядФотоВидео

05:19

Белла Хадид едва прикрыла роскошную грудь и полную наготу брендированным поясом

Реклама
05:08

Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедурыВидео

04:30

Эксперт пояснил, не опасно ли для организма постоянно есть чеснокВидео

04:20

С днем ангела, Анна – поздравления в прозе, своими словами, душевные картинки для именинницы

03:54

У трети людей с легкой формой COVID-19 не остается антител – главный санврач

03:30

Новые зоны карантина в Украине с 23 декабря: "красными" останутся только два регионаВидео

02:48

"Геля из СВ-шоу" актриса Радмила Щеголева рассказала о близости с Андреем ДанилкоВидео

02:33

"Это не вопрос кровей": Иван Дорн признался в любви к украинскому языкуВидео

02:16

В Украине изменится цена на сыр: в чем причина

02:06

Какие продукты нужно исключить из новогоднего меню - ответ эксперта

01:30

Названо самое опасное место в доме, где чаще всего происходят травмыВидео

01:15

К чему снится бывший: толкование известных сонников

00:49

Под Новый год может ударить мороз до -30, а февраль будет затяжным: синоптик уточнил прогноз на зимуВидео

00:12

Приметы на 22 декабря: что нельзя делать в день святой Анны и как не попасть в бедуВидео

21 декабря, вторник
23:44

Малыш в реанимации, отец под арестом: новые подробности родов девочки от отчимаВидео

23:21

США ударят по поставкам смартфонов и авиазапчастей в Россию - ReutersВидео

22:50

Зеленский сделал заявление об отправке нового плана по Донбассу США, России, Германии и ФранцииВидео

22:39

Какие продукты практически не совмещаются между собой: список эксперта

22:22

Блинкен раскритиковал часть "ультиматума" России, но готов к переговорамВидео

22:06

Новогодние песни слушать онлайн: зажигательная и душевная музыка на Новый год 2022Видео

22:06

Войска РФ у границ Украины и вопрос Донбасса: в ФРГ заявили о срочной просьбе Шольца к ПутинуВидео

Реклама
21:56

Как "прийти в чувства" после передоза алкоголем на Новый год - совет диетологаВидео

21:49

В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хФотоВидео

21:02

Зеленский устроил "пати" с шашлыками у костра для послов и журналистовВидео

20:56

Снегопад работам не помеха: в заметенном снегом Киеве дорожники укладывали на дорогах асфальтВидео

20:37

Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники

20:28

Roshen Порошенко оштрафовали на 283 млн грнВидео

20:23

"Угольное дело" Порошенко: Арахамия рассказал, кто возил деньги в ОРДЛО

20:11

Принц Гарри и Меган Макрл планируют завести третьего ребенка уже летом 2022

20:04

План Украины по Донбассу и роль США с Турцией: у Зеленского объявили о новых инициативах КиеваВидео

19:49

Отопительный сезон: в Минэнерго поведали, ждать ли повышения тарифов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять