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На Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери

21 декабря 2021, 19:40

Роженица попала в инфекционное отделение.

младенец, ребенок, малыш
Малыш под присмотром врачей / Reuters

В Закарпатской области 11-летняя девочка родила ребенка от своего 46-летнего отчима. Она стала мамой мальчика.

Как сообщает УНИАН, девочка живет в Береговском районе.

"Мы планировали направить несовершеннолетнюю роженицу в Ужгородский городской роддом, где большая практика приема родов в особых случаях. Однако роды начались внезапно ночью, и было принято решение не рисковать и не транспортировать роженицу в областной центр, а срочно проводить операцию", — рассказал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Береговской больницы имени Бертолона Линнера Владимира Сагарда.

Девочка родила с помощью кесарева сечения. Малыш родился весом 2 кг 500 г и ростом 49 см.

"Учитывая малый вес ребенка и такой экстраординарный случай, приняли решение направить младенца в областную детскую больницу города Мукачево", — добавил завотделением, отметив, что в целом операция прошла успешно.

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Однако после родов роженицу перевели в инфекционное отделение. У нее диагностировали COVID-19.

Напомним, о том, что на Закарпатье живет самая юная роженица в Украине стало известно в конце октября. На тот момент девочка утверждала, что забеременела в Киеве от парня. Однако никакой информации о нем, и даже имени, семья беременной не знала.

Ее мать заявила, что подросток сама приняла решение рожать, и поддержала дочь.

Между тем, вскоре выяснилось, что отцом ребенка является сожитель матери девочки. Мужчине 46 лет.

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