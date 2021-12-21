На Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери

Роженица попала в инфекционное отделение.
В Закарпатской области 11-летняя девочка родила ребенка от своего 46-летнего отчима. Она стала мамой мальчика.
Как сообщает УНИАН, девочка живет в Береговском районе.
"Мы планировали направить несовершеннолетнюю роженицу в Ужгородский городской роддом, где большая практика приема родов в особых случаях. Однако роды начались внезапно ночью, и было принято решение не рисковать и не транспортировать роженицу в областной центр, а срочно проводить операцию", — рассказал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Береговской больницы имени Бертолона Линнера Владимира Сагарда.
Девочка родила с помощью кесарева сечения. Малыш родился весом 2 кг 500 г и ростом 49 см.
"Учитывая малый вес ребенка и такой экстраординарный случай, приняли решение направить младенца в областную детскую больницу города Мукачево", — добавил завотделением, отметив, что в целом операция прошла успешно.
Однако после родов роженицу перевели в инфекционное отделение. У нее диагностировали COVID-19.
Напомним, о том, что на Закарпатье живет самая юная роженица в Украине стало известно в конце октября. На тот момент девочка утверждала, что забеременела в Киеве от парня. Однако никакой информации о нем, и даже имени, семья беременной не знала.
Ее мать заявила, что подросток сама приняла решение рожать, и поддержала дочь.
Между тем, вскоре выяснилось, что отцом ребенка является сожитель матери девочки. Мужчине 46 лет.
Читайте также:
- В Николаеве водитель троллейбуса на глазах у ребенка избила беременную из-за денег
- На Львовщине мужчина зарезал беременную жену и хотел покончить с собой
- Дома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женой
- Беременная утонула с мужем: на Житомирщине нашли тело погибшей матери двоих детей
- В Одессе умерла беременная и ее малыш, супруг винит врачей
- "Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей