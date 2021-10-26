На Закарпатье живет самая юная роженица в Украине: сколько девочке лет

Беременна в 11 лет / ua.depositphotos.com

На Закарпатье нашли самую молодую роженицу в Украине. Беременная девочка возрастом 11 лет живет в Береговской общине. В конце ноября или в начале декабря она готовится стать матерью.

"Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница цыганской народности из Гаты, где также есть поселение ромов. Анонимные источники в райбольнице, которым доверяем, сообщают: будущая мать-цыганочка очень красивая, а беременность "протекает" согласно соответствующим медицинским правилам и определенным гинекологическим нюансам", - написал местный журналист Михаил Папиш в Facebook.

По словам журналиста, неравнодушные украинцы могут "скинуться" деньгами на детские игрушки и тем самым помочь цыганской семье.

Напомним, ранее в Индии 70-летняя женщина прожила в браке около 45 лет, однако так и не смогла забеременеть. В итоге недавно она родила первенца - сына с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Также ранее львовские медики спасли младенца, который родился без пищевода. Мать, как только узнала диагноз малыша, сразу от него отказалась. Но врачи прооперировали его и целых 4 месяца выхаживали, пока он не выздоровел после операции.