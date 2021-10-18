Возраст не помеха: 70-летняя женщина родила первенца

Индианка стала матерью в 70 лет / Скриншот

В Индии 70-летняя женщина прожила в браке около 45 лет, однако так и не смогла забеременеть. В итоге недавно она родила первенца - сына с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), пишет Loop.

Дживунбен Рабари и Мальдхари вместе все годы своей совместной жизни безуспешно пытались родить ребенка. В итоге, пара решилась на вспомогательные репродуктивные технологии.

"Когда они впервые пришли к нам, мы сказали, что они не могут родить ребенка в таком возрасте, но они настояли. Они сказали, что многие члены их семьи также это сделали. Это - один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел", - рассказал врач Нареш Бханушали.

Стоит отметить, что это - неграмотная пара и проживает она в отдаленном селе Кемора в индийском штате Гуджарат. Дживунбен Рабари даже не имела документов, подтверждающих ее возраст. Но то, что ей именно 70 лет, подтвердили и местные СМИ.

Напомним, на Виннитчине роженица бросила свою здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе. Теперь женщина хочет вернуть ребенка.

Также ранее львовские медики спасли младенца, который родился без пищевода. Мать, как только узнала диагноз малыша, сразу от него отказалась. Но врачи прооперировали его и целых 4 месяца выхаживали, пока он не выздоровел после операции.