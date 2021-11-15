УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отцом будущего ребенка 11-летней девочки на Закарпатье оказался 46-летний мужчина

15 ноября 2021, 14:20

Девочка и ее мама рассказали о произошедшем.

11-летняя девочка забеременела от сожителя мамы / скриншот

Отцом будущего ребенка 11-летней беременной девочки из Закарпатья оказался 46-летний сожитель ее матери из Херсонской области.

Как рассказала сама 11-летняя девочка в эфире программы "Касается каждого", вместе с родственниками они все скрывали и придумали ложь о 14-летнем мальчике, с которым у беременной были отношения.

"Я не хотела, чтобы Саша сел в тюрьму. Он мне сейчас помогает, он мне телефон через почту прислал. Я ему говорила, что мама ничего не будет знать. Я же не думала, что забеременею", — сказала Биана.

Мать девочки говорит, что она боялась рассказывать правду, поскольку мужчина угрожал ей расправой.

Читайте такжеБеременная в 12: восьмиклассница родила ребенка от 17-летнего парня на Черниговщине"Он угрожал мне, что если я что-нибудь расскажу полиции, он вместе со своими братьями приедет и зарежет меня и мою семью. Если мои односельчане или родственники будут выступать против него — он тоже их зарежет. Также говорил, что если он выедет из тюрьмы и Биана будет замужем, так он и ее убьет. Я сейчас чувствую себя в безопасности, поэтому и решилась обо всем рассказать", — говорит мать Бианы.

Реклама

Начальник Службы по делам детей Александрия Сандвари отметила, что эта информация является поводом к изъятию беременной 11-летней девушки из семьи.

"Я вижу, что мать больше оберегает своих сожителей, а не своего ребенка", – сказала Александрия Сандвари.

Мать девочки заявила, что она сделает все, чтобы ее дочь у нее не забрали.

Предполагаемый отец все отрицает

Сам подозреваемый Александр заявил, что он ничего не знает о матери девочки и беременности 11-летнего ребенка. Соседи мужчины рассказали, что женщина с 11-летней девушкой три года жила в Херсонской области. По словам женщин, Биана им рассказала, что этот мужчина – это страшный человек. Однако в эфире программы девочка убеждала, что "мужчина хорошо к ней относился, однако издевался над ее матерью".

Реакция полиции

Пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан сообщила, что правоохранители расследуют производство об изнасиловании 11-летнего ребенка.

"Мы устанавливаем, кто является отцом ребенка. Также будут вопросы к родителям ребенка, потому что именно они должны заниматься его воспитанием", — сказала Анна Дан.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
беременность новости Закарпатья
Сейчас вы просматриваете новость «Отцом будущего ребенка 11-летней девочки на Закарпатье оказался 46-летний мужчина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклонГололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклон Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВрач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себеПсихолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе Лукашенко рассказал о "помощи" Зеленскому и ультиматуме Путина по ДонбассуЛукашенко рассказал о "помощи" Зеленскому и ультиматуме Путина по Донбассу Путин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в ЕвропеПутин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в Европе
14:27

Связали и заклеили рот: на Полтавщине воспитатели издевались над ребенком в детсаду

14:25

Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"

14:20

Отцом будущего ребенка 11-летней девочки на Закарпатье оказался 46-летний мужчина

14:13

"Брависсимо": украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол России в матче с ХорватиейВидео

14:07

Врач рассказал, можно ли укрепить иммунитет сном и питанием

Реклама
14:07

Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

13:59

Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в домеВидео

13:54

Кремль планирует расширить агрессию: генерал США объяснил, как дать отпор РФВидео

13:47

На границе Польши и Беларуси слышна стрельба: Варшава заявила о провокациях МинскаВидео

13:28

"С днем рождения, кума" в прозе и своими словами, прикольные картинки к празднику

13:18

На Западе спецслужбы предупредили о "высокой вероятности" вторжения РФ в Украину - Financial TimesВидео

13:00

Гороскоп на завтра 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

12:59

Самолетами на Германию: Лукашенко рассказал, как "решает" проблему с мигрантами на границеВидео

12:58

Премьера на 1+1: сегодня зрители увидят первые серии комедийного детектива Джек & ЛондонВидео

12:57

Как спастись от опасного штамма Дельта: Комаровский дал простой советВидео

12:54

"Дальше нам отступать некуда": Лукашенко разразился угрозами в адрес ЕС из-за санкций по мигрантамВидео

12:43

Ударят морозы до -11°: Украину накроет резкое похолодание со снегомВидео

12:31

"Танцевала в одних веревочках": врач из Запорожья на ТВ исполнила откровенный танец на пилонеВидео

12:13

Сломанные ограждения, давка и водометы: мигранты начали штурм польско-белорусской границыВидео

11:59

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид в кожаных трусах и чулках в сетку вышел на красную дорожку

Реклама
11:58

Атака нелегалов: в ЕС дали зеленый свет новым санкциям против режима ЛукашенкоВидео

11:48

Загорелся и упал с четырехметровой высоты: в Одессе спасают парня, который хотел эффектное фотоВидео

11:47

Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказал, какой ритуал на удачу следует провестиВидео

11:46

Украинцы сами будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах: в МВД раскрыли деталиВидео

11:46

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

11:44

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

11:43

Украина проходит пик COVID-19, но вирус еще не побежден: Ляшко призвал взвинтить темпы вакцинацииВидео

11:28

Птицефабрики закрываются, яйца продают по 45−50 гривен: эксперты объяснили почему дико растут цены

11:21

В Луцке пьяный водитель сбил насмерть священника, которого отлучили от церкви

11:20

Психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамкимнение

11:17

Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания

11:12

Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения

11:06

Самая вкусная и быстрая закуска: пицца за 10 минутВидео

10:58

Повышение пенсий в 2021 году: в Минсоцполитики рассказали, кому ждать прибавкиВидео

10:53

Вступление Украины в НАТО и защита Альянса от нападения врага: Столтенберг назвал Киеву условияВидео

10:27

Как сгенерировать в Дії COVID-сертификат о выздоровлении - пошаговая инструкция

10:17

Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

10:14

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаВидео

09:58

"Ситуация нехорошая": у Зеленского предупредили о высоких рисках вторжения РФВидео

09:49

Войска у границ Украины и мигранты в Польше: в Британии призвали НАТО быть готовым к войне с РоссиейВидео

Реклама
09:45

В Киеве таксист Uber потерял сознание, авто с пассажиркой врезалось в дерево

09:41

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

09:40

Универсальная COVID-вакцина для всех: врач объяснил, как выбиратьВидео

09:24

Академик рассказал об опасности штамма коронавируса ДельтаВидео

09:09

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительВидео

08:43

"Чтобы знали, это не просто так": страна ЕС объявила о старте военных учений у границ БеларусиВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиВидео

08:20

Коронавирус в Украине 15 ноября: почти 11 тысяч новых COVID-случаев и 442 смерти за суткиВидео

07:44

Энергетический коллапс у порогамнение

07:31

Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптикВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять