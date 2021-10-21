Беременная в 12: восьмиклассница родила ребенка от 17-летнего парня на Черниговщине

Девочку назвали Полина / скриншот с видео

13-летняя жительница села Городище Черниговской области родила дочь. Об этом сообщил отец новорожденной 17-летний Сергей Коцюба.

"Родила девочку. Назвали Полина. Вес 2800. Я позавчера ездил, но меня в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им и все", - рассказал парень "Суспільному".

Он также добавил, что завтра маму вместе с дочкой выпишут. На вопрос, успели они расписаться с Натальей, ответил, что еще нет.

Беременная в 12 лет

Общественный резонанс история Натальи и Сергея получила в июле этого года. Тогда школьница призналась, что парень предложил ей половой акт, а она не смогла отказаться.

Читайте такжеЖенщина в Кропивницком оставила в роддоме уже 8 детей: последними родила двойняшек"Ее родители пошли другой дом протапливать. Мы остались в одном доме. Дед с бабой в одной комнате спали, мы — в другой, но на разных кроватях. Как-то случилось, что я прилег к ней… Я мечтал стать отцом в 20 лет, а получилось в 18", — рассказывали тогда Сергей.

17-летний Сергей / скриншот с видео

Мать девочки Людмила рассказала, что знала об этих отношениях. По ее словам, дочь угрожала совершить самоубийство, если родители выгонят Сергея. Воспитывать ребенка Наталья планировала вместе с Сергеем. Они хотели жениться, купить дом и жить отдельно от родителей.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области в селе Губкив 17-летняя девушка родила ребенка на улице возле своего дома. Когда медики прибыли то девушка была уже в доме на кровати. Однако, несовершеннолетняя отказалась от осмотра и от разговора с врачами. Она позволила лишь измерить давление и пульс.