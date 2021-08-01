В Харькове женщина родила двойню в ванной: детей назвали в честь медиков

Дети родились в ванной / Соцсети

В Харькове женщина начала рожать прямо в ванной. Медики, которые выехали на вызов, помогли женщине родить. Оказалось, на свет появилась двойня.

Как сообщили на странице КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Facebook, роды медикам пришлось принимать в ванной комнате.

"На вызов приехали две бригады экстренной медицинской помощи. Роды у 33-летней харьковчанки принимали дома, в ванной комнате", - говорится в сообщении.

В итоге, харьковчанка родила двойняшек - два мальчика. Родители назвали малышей в честь медиков скорой помощи, которые помогли появиться малышам на свет, Валерием и Вячеславом.

После родов новорожденных вместе с мамой доставили в лечебное учреждение.

Ранее Главред писал, что в поезде Киев-Ужгород, в ночь на 25 июля родился ребенок. Женщину уже вместе с новорожденным мальчиком сняли с поезда в Тернополе и отправили в больницу. О резонансном событии рассказали тернополяне, ехавшие на этом поезде.

Роды состоялись примерно в час ночи на 25 июля. Проводник заранее сообщил диспетчерам о том, что в вагоне поезда едет беременная женщина, которая неважно себя чувствует. На вокзал была вызвана машина скорой помощи.