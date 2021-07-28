Родила прямо в купе: в поезде Киев – Ужгород появился на свет ребенок

Женщина родила в поезде мальчика / УНИАН

В поезде, направлявшемся из Киева в Ужгород, в ночь на 25 июля родился ребенок. Женщину уже вместе с новорожденным мальчиком сняли с поезда в Тернополе и отправили в больницу. О резонансном событии рассказали тернополяне, ехавшие на этом поезде.

Как сообщает местное издание Т1, роды состоялись примерно в час ночи на 25 июля. Проводник заранее сообщил диспетчерам о том, что в вагоне поезда едет беременная женщина, которая неважно себя чувствует. На вокзал была вызвана машина скорой помощи.

Жители Тернополя, которые ехали на поезде Киев – Ужгород, рассказали, что уже из купе медицинские работники забирали женщину вместе с ребенком – новорожденным мальчиком. Маму с малышом отправили в Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мать и ребенок.

Напомним, в мае в Киеве в переходе на станции метро Лесная у женщины неожиданно начались роды. Сотрудники метрополитена, полицейские и пассажиры принялись помогать роженице.

Сообщалось, что женщина родила еще до того, как приехала скорая помощь. Медики направлялись к роженице 8 минут.

Известно, что родился мальчик. Мама ребенка из Броваров. Женщину и младенца отвезли в броворскую больницу. У матери и у новорожденного медицинские работники проблем не обнаружили.