В Киеве женщина родила прямо в переходе возле метро

По предварительной информации, женщина родила еще до приезда скорой. Медиков ждали восемь минут.
Сегодня в столице на переходе на станции метро Лесная у женщины начались роды. Роженице начали помогать сотрудники метрополитена, Нацполиции, а также пассажиры, сообщает Сегодня.
Схватки начались прямо в переходе, который ведет к станции Лесная. По предварительной информации, женщина родила еще до приезда скорой. Медиков ждали восемь минут.
На свет появился мальчик. А его мама жительница Броваров. Ее сразу же отвезли в броворскую больницу.
Роды в Украине - о чем Главред писал ранее:
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что роды в Украине не могут быть бесплатными для всех, так как не все женщины рожают естественным путем и у некоторых возможны осложнения.
- Главред писал о списке обязательных анализов для будущих мам. Они показывают не просто общее состоянии будущей матери, а и указывают на потенциально опасные состояния плода, а также на возможные генетические отклонения.
- Новорожденных детей выписывают из украинских роддомов без важной для жизни прививки БЦЖ от туберкулеза. Это происходит из-за того, что запасы препарата уже закончились, а новые Минздрав не закупил.
Автор: Екатерина Трохимчук