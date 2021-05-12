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В Киеве женщина родила прямо в переходе возле метро

12 мая 2021, 20:59
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По предварительной информации, женщина родила еще до приезда скорой. Медиков ждали восемь минут.

На станции метро Лесная у женщины начались роды

Сегодня в столице на переходе на станции метро Лесная у женщины начались роды. Роженице начали помогать сотрудники метрополитена, Нацполиции, а также пассажиры, сообщает Сегодня.

Схватки начались прямо в переходе, который ведет к станции Лесная. По предварительной информации, женщина родила еще до приезда скорой. Медиков ждали восемь минут.

На свет появился мальчик. А его мама жительница Броваров. Ее сразу же отвезли в броворскую больницу.

Роды в Украине - о чем Главред писал ранее:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что роды в Украине не могут быть бесплатными для всех, так как не все женщины рожают естественным путем и у некоторых возможны осложнения.
  • Главред писал о списке обязательных анализов для будущих мам. Они показывают не просто общее состоянии будущей матери, а и указывают на потенциально опасные состояния плода, а также на возможные генетические отклонения.
  • Новорожденных детей выписывают из украинских роддомов без важной для жизни прививки БЦЖ от туберкулеза. Это происходит из-за того, что запасы препарата уже закончились, а новые Минздрав не закупил.
новости Киева скорая помощь метрополитен
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