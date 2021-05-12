В Киеве женщина родила прямо в переходе возле метро

На станции метро Лесная у женщины начались роды

Сегодня в столице на переходе на станции метро Лесная у женщины начались роды. Роженице начали помогать сотрудники метрополитена, Нацполиции, а также пассажиры, сообщает Сегодня.

Схватки начались прямо в переходе, который ведет к станции Лесная. По предварительной информации, женщина родила еще до приезда скорой. Медиков ждали восемь минут.

На свет появился мальчик. А его мама жительница Броваров. Ее сразу же отвезли в броворскую больницу.

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