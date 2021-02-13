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В роддомах Украины закончились прививки от опасной инфекции

13 февраля 2021, 22:12
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Прививку БЦЖ делают детям в роддомах в первые дни после рождения. Частные медучреждения такую вакцину не закупают.

Младенец
Детей выписывают из роддомов без прививки БЦЖ / tsn.ua

Новорожденных детей выписывают их украинских роддомов без важной для жизни прививки БЦЖ от туберкулеза. Это происходит из-за того, что запасы препарата уже закончились, а новые Минздрав не закупил.

"БЦЖ, или вакцину от туберкулеза, колют младенцам на второй день после рождения. Впрочем, теперь холодильники в роддомах – пустые, потому что вакцины нет. Срок годности болгарской вакцины истек еще 31-го января, а новую партию так и не завезли", — говорится в сообщении Сегодня.

По словам Галины Рублевой, врача-неонатолога одного из роддомов, вакцина закончилась 29 января. Теперь молодые мамы не знают, где вакцинировать своих детей.

"Учитывая, что в нашей стране ВОЗ объявила эпидемию туберкулеза и увеличивается количество штаммов, то это довольно серьезно. Потому что с туберкулезом может встретиться каждый ребенок", — отметила врач.

Прививку БЦЖ делают детям в роддомах в первые дни после рождения. Частные медучреждения такую вакцину не закупают, поэтому прививку негде сделать, кроме родильных домов.

"Последний раз завозили в страну эту вакцину еще два года назад. На этот раз закупали не в Болгарии, а в Индии. Ее должны были завезти в декабре 2020-го", — сообщает издание.

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В Минздраве сообщили, что индийскую вакцину от туберкулёза не сертифицировали, поскольку производитель не предоставил полный пакет необходимых документов. При этом в Министерстве добавили, что закупкой вакцины занимается посредник, а необходимое количество доз было оплачено ещё в 2018 году.

"Производитель должен был предоставить пакет документов для регистрации, и он не предоставил его. И в дальнейшем мы не можем никаким образом повлиять на это, так как производитель находится за границей и он выбирается поставщиком", — сообщил руководитель экспертной группы по иммунопрофилактике Минздрава Сергей Литовка.

  • Как писал ранее Главред, пара ‒ Александр и Евгения Киркичи из Черкасс ‒ стали родителями прямо под дверями роддома. Женщину не пустили в медицинского учреждение по причине коронавируса.
  • Об этом сообщает портал ТСН. По данным журналистов, схватки у женщины начались посреди ночи. Накануне Евгения договорилась о родах с врачом. Но недавно она и вся семья переболела коронавирусом. Поэтому, по словам медиков, роженице могли показать помощь только в больнице для пациентов с COVID-19.

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