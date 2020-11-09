В России певица родила мертвого ребенка и скончалась от Covid-19

Беременная российская певица заразилась коронавирусом перед родами.
Российская певица и гармонистка Лилия Сабирова, сотрудница ДК "Залесный" во время беременности заразилась коронавирусом, и после рождение мертвого ребенка скончалась сама.
Лилия Сабирова умерла после 5 лет совместной жизни с мужем Гаделем Галимзяновым, пишет intertat.
Журналисты сообщили, что о заражении коронавирусом стало известно незадолго до родов - уже при госпитализации.
Муж рассказал, что они были очень дружны и влюблены друг в друга. Лилия пережила много лишений и очень рано осталась без родителей. Тем не менее, он не сломалась, и он очень ею гордился.
Для мертвого ребенка они уже придумали имя - Джамиль.
Лилию похоронили вместе с сыном. Галимзянов рассказал, что принес на кладбище любимые цветы жены — белые розы.
Российская певица и ведущая Альбина Кармышева, которая близко общалась с Лилией, написала большой трогательный пост о девушке.
"Какая же не справедливость.... Вот-вот должен был родиться ребеночек... Как так.... нет слов.... ужасный год", - написала она.
Напомним, что недавно Олег Винник раскрыл тяжелые последствия коронавируса.