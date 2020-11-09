В России певица родила мертвого ребенка и скончалась от Covid-19

Лилия Сабирова / instagram.com/lili_sabirova_official

Российская певица и гармонистка Лилия Сабирова, сотрудница ДК "Залесный" во время беременности заразилась коронавирусом, и после рождение мертвого ребенка скончалась сама.

Лилия Сабирова умерла после 5 лет совместной жизни с мужем Гаделем Галимзяновым, пишет intertat.

Журналисты сообщили, что о заражении коронавирусом стало известно незадолго до родов - уже при госпитализации.

Муж рассказал, что они были очень дружны и влюблены друг в друга. Лилия пережила много лишений и очень рано осталась без родителей. Тем не менее, он не сломалась, и он очень ею гордился.

Для мертвого ребенка они уже придумали имя - Джамиль.

Лилию похоронили вместе с сыном. Галимзянов рассказал, что принес на кладбище любимые цветы жены — белые розы.

Российская певица и ведущая Альбина Кармышева, которая близко общалась с Лилией, написала большой трогательный пост о девушке.

"Какая же не справедливость.... Вот-вот должен был родиться ребеночек... Как так.... нет слов.... ужасный год", - написала она.

Напомним, что недавно Олег Винник раскрыл тяжелые последствия коронавируса.