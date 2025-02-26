Сериалу "Тропиканка" 30 лет: как выглядят главные герои теленовеллы сегодня

Кратко:
- Бразильский сериал от Globo "Тропиканка" вышел на экраны 30 лет назад
- Главред собрал фото главных героев теленовеллы чтобы показать, как они выглядят сейчас
Бразильская телекомпания Globo подарила зрителям множество сериалов с закрученными сюжетами и драматическими поворотами, страстными романами и запретной любовью. Особое место среди них занимает "Тропиканка", которая впервые появилась на экране в мае 1994 года.
17-летняя богатая наследница Летисия влюбляется в простого рыбака Рамиру, который к тому же старше нее на 7 лет. Девушка бросает все ради рая в шалаше с возлюбленным, что, впрочем. длится лишь месяц - Рамиру зовет море. Он садится в лодку и уплывает с обещанием, что вернется через месяц. Но вот уже три месяца от возлюбленного нет никаких вестей, и Летисия покидает рыбацкую хижину чтобы вернуться к своей прежней жизни.
Жизнь сводит Рамиру и Летисию вместе через 20 лет. Он женат на Серене и воспитывает двоих детей - Кассиано и Асусену. Летисия - вдова, которая заправляет отцовским бизнесом, пытается устроить свою личную жизнь (место в которой мечтает занять Франсуа) и справиться с двумя детьми - Витором и Амандой.
Прежняя страсть между Рамиру и Летисией вспыхивает с новой силой, но теперь все стало куда сложнее, чем прежде: он - женат, у нее - множество проблем, да и к тому же сын Летисии Виторио влюбляется в Асусену, дочь Рамиру.
Со съемок "Тропиканки" прошло 30 лет, и Главред покажет, как актеры бразильского сериала выглядят сегодня.
Рамиру Суарес и Летисия Веласкес - Эрсон Капри и Силвия Файфер
Рамиру и Серена Суарес - Эрсон Капри и Режина Дурадо
Летисия Веласкес и Франсуа Виера де Сильва - Силвия Файфер и Виктор Фасано
Кассиано Суарес и Далила - Марсиу Гарсиа и Карла Маринш
Витор Веласкес и Асусена Суарес - Селтон Мелу и Каролина Дикманн
Аманда Веласкес - Палома Дуарте
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