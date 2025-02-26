Сериалу "Тропиканка" 30 лет: как выглядят главные герои теленовеллы сегодня

Летисию Суарес едва возможно узнать, а ее обаятельный возлюбленный Рамиру теперь - мужчина элегантного возраста.

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Как выглядят актеры сериала Тропиканка - герои Тропиканки тогда и сейчас / коллаж: Главред, фото: Instagram, imdb.com

Кратко:

Бразильский сериал от Globo "Тропиканка" вышел на экраны 30 лет назад

Главред собрал фото главных героев теленовеллы чтобы показать, как они выглядят сейчас

Бразильская телекомпания Globo подарила зрителям множество сериалов с закрученными сюжетами и драматическими поворотами, страстными романами и запретной любовью. Особое место среди них занимает "Тропиканка", которая впервые появилась на экране в мае 1994 года.

17-летняя богатая наследница Летисия влюбляется в простого рыбака Рамиру, который к тому же старше нее на 7 лет. Девушка бросает все ради рая в шалаше с возлюбленным, что, впрочем. длится лишь месяц - Рамиру зовет море. Он садится в лодку и уплывает с обещанием, что вернется через месяц. Но вот уже три месяца от возлюбленного нет никаких вестей, и Летисия покидает рыбацкую хижину чтобы вернуться к своей прежней жизни.

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Жизнь сводит Рамиру и Летисию вместе через 20 лет. Он женат на Серене и воспитывает двоих детей - Кассиано и Асусену. Летисия - вдова, которая заправляет отцовским бизнесом, пытается устроить свою личную жизнь (место в которой мечтает занять Франсуа) и справиться с двумя детьми - Витором и Амандой.

Прежняя страсть между Рамиру и Летисией вспыхивает с новой силой, но теперь все стало куда сложнее, чем прежде: он - женат, у нее - множество проблем, да и к тому же сын Летисии Виторио влюбляется в Асусену, дочь Рамиру.

Со съемок "Тропиканки" прошло 30 лет, и Главред покажет, как актеры бразильского сериала выглядят сегодня.

Рамиру Суарес и Летисия Веласкес - Эрсон Капри и Силвия Файфер

Эрсон Капри и Силвия Файфер сыграли возлюбленных, которые встретились через 20 лет после расставания / imdb.com

Эрсон Капри и Силвия Файфер сыграли возлюбленных, которые встретились через 20 лет после расставания / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hersoncapri, instagram.com/silviapfeiferoficial

Рамиру и Серена Суарес - Эрсон Капри и Режина Дурадо

Эрсон Капри и Режина Дурадо сыграли семейную пару / imdb.com

Режина Дурадо умерла в 2012 году в возрасте 60 лет от рака груди / Claudio Gatti

Летисия Веласкес и Франсуа Виера де Сильва - Силвия Файфер и Виктор Фасано

Виктор Фасано сыграл Франсуа, который хотел завоевать сердце Летисии / imdb.com

Виктор Фасано сыграл Франсуа, который хотел завоевать сердце Летисии / instagram.com/victorscenes

Кассиано Суарес и Далила - Марсиу Гарсиа и Карла Маринш

Марсиу Гарсиа и Карла Маринш - сын Рамиру Кассиано и его возлюбленная Далила / imdb.com

Марсиу Гарсиа и Карла Маринш - сын Рамиру Кассиано и его возлюбленная Далила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oficialmarciogarcia, instagram.com/carlamarinsoficial

Витор Веласкес и Асусена Суарес - Селтон Мелу и Каролина Дикманн

Селтон Мелу и Каролина Дикманн сыграли сына Летисии Витора и дочь Рамиру Асусену, между которыми вспыхнули романтические чувства / imdb.com

Селтон Мелу и Каролина Дикманн сыграли сына Летисии Витора и дочь Рамиру Асусену, между которыми вспыхнули романтические чувства / instagram.com/seltonmello, instagram.com/loracarola

Аманда Веласкес - Палома Дуарте

Палома Дуарте сыграла дочь Летисии Аманду / коллаж: Главред, фото: imdb.com, Instagram

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