Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Кратко:
- Филипп Киркоров рассказал о своем увлечении
- Путинист потратил много денег на него
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже ездил развлекать оккупантов на временно оккупированный украинский Донбасс, рассказал, что увлекся искусством и у него даже появилась зависимость от него.
Как признался Киркоров российским пропагандистам, он скупает работы современных авторов.
Оказывается, путинист начал даже коллекционировать произведения российских художников.
"Одна из таких работ обошлась Филиппу в 1 млн 750 тысяч рублей. Еще за одно произведение искусства исполнитель отдал уже 2 млн рублей", - написали росСМИ.
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Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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