Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

Российский диктатор Владимир Путин, похоже, меняет риторику в отношении Владимира Зеленского после заявлений Дональда Трампа. В частности, он признал, что Зеленский является легитимным президентом Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, 24 февраля Путин дал интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину. Во время разговора российский диктатор заявил, что "выборы в Украине не проводят во время военного положения".

Путин также заявил, что Зеленский "токсичен" для украинского общества и украинских военных и что глава Украины "проиграет любые будущие президентские выборы другим украинским политическим и военным лидерам".

"Утверждение Путина о том, что Зеленский непопулярный и вредный для Украины, является попытками вбить клин между законной властью Украины и украинскими военными и населением", - считают аналитики.

Отмечается, что ранее Путин неоднократно заявлял, что Зеленский "не является легитимным лидером Украины" после того, как Украина не провела выборы в 2024 году из-за военного положения. Поэтому российский диктатор говорил, что Россия "не может вести переговоры с Зеленским".

"Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский должны вести переговоры, и Путин, вероятно, меняет свою риторику, чтобы объяснить российской внутренней аудитории свое решение участвовать в любых будущих переговорах с Зеленским", - пишет ISW.

Кроме того, аналитики добавили, что российский диктатор и другие официальные лица Кремля, вероятно, попытаются использовать любые украинские военные неудачи или различные мнения среди украинских официальных лиц, чтобы усилить российскую пропагандистскую информационную операцию и посеять ссоры в Украине.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп ведет себя так, будто имеет все козыри для переговоров и завершения войны в Украине. Но у ЕС есть свое "секретное оружие" - замороженные российские активы на 200 миллиардов евро, которые могут изменить ход переговоров и стать серьезным рычагом давления на Москву.

Издание The Wall Street Journal писало, что страна-агрессор Россия планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны.

Кроме того, аналитики Института изучения войны заявили, что Владимир Путин стремится сделать российскую делегацию на переговорах с США максимально эффективной, чтобы достичь для России самых выгодных условий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.