Оригинальный сюрприз сразит наповал: что подарить автомобилисту на день рождения

Важно:
- Подарок для автомобилиста не обязан быть дорогим
- Наиболее оригинальные подарки для автомобилистов
Подарок для водителя - это разнообразные автотовары и аксессуары, которые пригодятся в его машине. Подарки должны быть одновременно полезными и приятными.
Это могут быть как симпатичные безделушки, так и автолампы, автопылесосы, компрессоры, коврики или сиденья с подогревом, а также более дорогие автотовары, говорится в материале Главреда.
Держатель для смартфона
Подарок для автомобилиста не обязан быть дорогим. Например, держатель для смартфона. Его удобная конструкция позволяет легко закрепить телефон и вынуть его при необходимости. Надёжный зажим удерживает устройство, даже если произойдет резкое торможение.
Разветвитель
Если вы путешествуете в большой компании и всем нужно заряжать гаджеты, одного гнезда прикуривателя может не хватить. Подарите водителю разветвитель. Он имеет два USB-порта для зарядки смартфонов, а также возможность подключения видеорегистратора и навигатора к автомобильным розеткам.
Органайзер для авто
Автомобильный органайзер станет отличным подарком. Он имеет три отделения, удобные для хранения инструментов, предметов для ухода за автомобилем и различных мелочей. На боковой стороне есть три сетчатых кармана для удобного размещения.
Наиболее оригинальные подарки для автомобилистов
Один из этих подарков точно понравится автомобилисту и будет радовать его многие годы:
- Автомобильный пылесос - незаменимый подарок для владельцев автомобилей, особенно для тех, у кого есть дети и домашние животные.
- Компрессор - с этим устройством водитель всегда сможет следить за давлением в шинах. Больше не нужно искать заправки с бесплатным насосом или качать колесо вручную.
- Универсальный набор инструментов - идеален для автолюбителей, которые предпочитают самостоятельно обслуживать свои автомобили. Подойдет даже тем, кто редко занимается ремонтом, но на всякий случай иметь такой набор всегда полезно.
- Зарядное устройство - идеально для ухода за аккумулятором, особенно в преддверии зимы.
- Автохимия и автокосметика - редко воспринимаются как подарки, но являются одним из самых популярных видов продукции для автомобилей. Такой подарок всегда будет уместен.
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Что такое зарядная станция?
Зарядная станция - это большой мощный повербанк, который может заряжать не только смартфон или планшет, но и приборы, которые потребляют больше электроэнергии. Например, электрочайник, телевизор, компьютер и тому подобное. Современные зарядные станции могут работать в режиме источников бесперебойного питания. Когда станция подключена к сети, она заряжается сама и передает ток приборам, которые к ней подключены. Во время обесточивания станция продолжает питать подключенное устройство не от сети, а от собственной батареи. Это позволяет избежать аварийного отключения приборов и обеспечить их работу в течение определенного времени, даже когда дома нет света.
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