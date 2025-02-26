"Привет врагу": путинисты подожгли лидеру Би-2 квартиру в Москве

Вы узнаете:
- Егору Бортнику подожгли дверь в квартире
- Злоумышленники мстят певцу за позицию
Российскому певцу и солисту группы Би-2 Егору Бортнику (Лёве), который признан в стране-оккупанте РФ иноагентом, подожгли дверь в его московской квартире и оставили послание.
Как сообщили росСМИ, такой "подарок" сделали Егору на 23 февраля из-за того, что он публично признался в помощи ВСУ.
Отметим, Бортник осуждает нападение РФ на Украину и вместе с женой уехал жить в Израиль.
Также поджигатели оставили послание певцу и написали на стене: "Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста".
Напомним, эту квартиру недавно Бортник переоформил на свою жену Асю Бортник, которая поддерживает позицию мужа.
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.
А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.
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Что такое Би-2?
Би-2 - рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (Александр Уман; гитара, вокал) и Лева Би-2 (Егор Бортник; основной вокал). В 2023 году участники группы эмигрировали в Израиль, сообщает Википедия. Группа не поддерживает вторжение РФ в Украину.
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