Лидер Би-2 рассказал, сколько ежемесячно донатит на помощь Украине

Кратко:
- Музыкант подтвердил, что помогает Украине и ее защитникам финансово
- Он раскрыл сумму ежемесячных донатов
Один из лидеров и сооснователей рок-группы Би-2 Лева (Егор Бортник) открыто осуждает войну в Украину. В связи с этим он покинул страну-агрессора и признан там иностранным агентом.
Недавно артист признался, что регулярно отправляет деньги на нужды ВСУ и гуманитарную помощь, сообщают росСМИ. Артист на собственные средства приобрел две машины скорой помощи и автобус.
Кроме того музыкант отправляет ежемесячно по 5 тыс. евро через фонд. Всего Лева потратил уже около ста тысяч евро. При этом он отметил, что "если бы у него было больше денег, то купил бы партию снарядов РСЗО HIMARS для украинской армии".
Солист Би-2 заявил, что сейчас имеет паспорт Израиля, а возвращаться в рф не планирует в ближайшие 10 лет.
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Что такое Би-2?
Би-2 - рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (Александр Уман; гитара, вокал) и Лева Би-2 (Егор Бортник; основной вокал). В 2023 году участники группы эмигрировали в Израиль, сообщает Википедия. Группа не поддерживает вторжение РФ в Украину.
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