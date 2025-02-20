Лидер Би-2 рассказал, сколько ежемесячно донатит на помощь Украине

Лева Би-2 публично выступил против российской агрессии.

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Лева Би-2 раскрыл сумму ежемесячной помощи ВСУ / коллаж: Главред, фото: t.me/b2band

Кратко:

Музыкант подтвердил, что помогает Украине и ее защитникам финансово

Он раскрыл сумму ежемесячных донатов

Один из лидеров и сооснователей рок-группы Би-2 Лева (Егор Бортник) открыто осуждает войну в Украину. В связи с этим он покинул страну-агрессора и признан там иностранным агентом.

Недавно артист признался, что регулярно отправляет деньги на нужды ВСУ и гуманитарную помощь, сообщают росСМИ. Артист на собственные средства приобрел две машины скорой помощи и автобус.

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Кроме того музыкант отправляет ежемесячно по 5 тыс. евро через фонд. Всего Лева потратил уже около ста тысяч евро. При этом он отметил, что "если бы у него было больше денег, то купил бы партию снарядов РСЗО HIMARS для украинской армии".

Солист Би-2 заявил, что сейчас имеет паспорт Израиля, а возвращаться в рф не планирует в ближайшие 10 лет.

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Что такое Би-2? Би-2 - рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (Александр Уман; гитара, вокал) и Лева Би-2 (Егор Бортник; основной вокал). В 2023 году участники группы эмигрировали в Израиль, сообщает Википедия. Группа не поддерживает вторжение РФ в Украину.

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