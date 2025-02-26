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Как посчитать индекс массы тела: норма ИМТ и какой сигнал опасности для здоровья

Алексей Тесля
26 февраля 2025, 16:51
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Как быстро узнать свой ИМТ - как рассчитать норму веса по росту и возрасту.
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Как быстро рассчитать индекс массы тела / Коллаж: Главред, фото: Pexels/beyzahzah, Pixabay/Joa70

Важно:

  • Как правильно рассчитать ИМТ
  • Риски повышенного ИМТ

Индекс массы тела (ИМТ) помогает определить, соответствует ли вес человека его росту, и выявить, является ли вес нормальным, недостаточным или избыточным. Однако этот показатель не является идеальным параметром общего здоровья.

Стоит учитывать, что он не берет во внимание соотношение жировой и мышечной массы. Об этом идет речь в материале издания Главред.

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Важно помнить о том, что ИМТ взрослых людей не учитывает возраст, пол или мускулатуру.

Это означает, что:

  • женщины и пожилые люди с нормальным ИМТ могут иметь избыточное количество жира.
  • спортсмены с высоким ИМТ могут не иметь лишнего веса, так как ИМТ не учитывает мышечную массу.
  • представители этнических меньшинств подвержены повышенному риску диабета 2 типа при ИМТ 23 и выше.

ИМТ: что важно помнить

Беременные женщины должны рассчитывать ИМТ, основываясь на весе до беременности. В то же время недостаточный вес может указывать на наличие заболеваний или недостаточное питание. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Риски повышенного ИМТ

При избыточном весе лучший способ похудеть — это сочетание диеты и физических упражнений. За помощью можно обратиться к врачу, который даст соответствующие медицинские рекомендации.

Как правильно рассчитать ИМТ

Для расчета ИМТ требуется разделить вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Нормы ИМТ для женщин

  • Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 24,9;
  • Избыточный вес: ИМТ от 25 до 29,9;
  • Ожирение: ИМТ от 30 и выше.

Нормы ИМТ для мужчин

  • Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 25;
  • Избыточный вес: ИМТ от 25 до 30;
  • Ожирение: ИМТ от 30 до 35 и выше.

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Что такое индекс массы тела

Величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения, пишет Википедия.

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