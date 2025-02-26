Как посчитать индекс массы тела: норма ИМТ и какой сигнал опасности для здоровья

Важно:
- Как правильно рассчитать ИМТ
- Риски повышенного ИМТ
Индекс массы тела (ИМТ) помогает определить, соответствует ли вес человека его росту, и выявить, является ли вес нормальным, недостаточным или избыточным. Однако этот показатель не является идеальным параметром общего здоровья.
Стоит учитывать, что он не берет во внимание соотношение жировой и мышечной массы. Об этом идет речь в материале издания Главред.
Важно помнить о том, что ИМТ взрослых людей не учитывает возраст, пол или мускулатуру.
Это означает, что:
- женщины и пожилые люди с нормальным ИМТ могут иметь избыточное количество жира.
- спортсмены с высоким ИМТ могут не иметь лишнего веса, так как ИМТ не учитывает мышечную массу.
- представители этнических меньшинств подвержены повышенному риску диабета 2 типа при ИМТ 23 и выше.
ИМТ: что важно помнить
Беременные женщины должны рассчитывать ИМТ, основываясь на весе до беременности. В то же время недостаточный вес может указывать на наличие заболеваний или недостаточное питание. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Риски повышенного ИМТ
При избыточном весе лучший способ похудеть — это сочетание диеты и физических упражнений. За помощью можно обратиться к врачу, который даст соответствующие медицинские рекомендации.
Как правильно рассчитать ИМТ
Для расчета ИМТ требуется разделить вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат.
Нормы ИМТ для женщин
- Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 24,9;
- Избыточный вес: ИМТ от 25 до 29,9;
- Ожирение: ИМТ от 30 и выше.
Нормы ИМТ для мужчин
- Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 25;
- Избыточный вес: ИМТ от 25 до 30;
- Ожирение: ИМТ от 30 до 35 и выше.
Больше новостей:
- Лишний вес и давление: почему нельзя засыпать под телевизор
- Популярная фитнес-тренер назвала худшее время для начала похудения
- Парень потерял половину своего веса после инцидента на американских горках, фото
Что такое индекс массы тела
Величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред