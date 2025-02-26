Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

Мария Николишин
26 февраля 2025, 12:22
772
Самый ценный актив, который сегодня имеет Украина, - это украинская армия.
ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением
Возможно ли контрнаступление ВСУ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления бывшего спикера Генштаба ВСУ:

  • Сейчас не время для контрнаступательных действий ВСУ
  • Украине нужно сохранить свою армию

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что сейчас не время для контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. Он уверен, что контратаки принесут потери, а Украине армию надо сохранить. Об этом он сказал в интервью Oboz.ua.

Отвечая на вопрос, нужно ли Украине усилить свои позиции на фоне заявлений о переговорах, собрав силы и показав успех на поле боя, Селезнев заявил, что "ни в коем случае" такого делать не нужно.

видео дня

"Я категорически против. В нынешней российско-украинской войне мы уже имели такой трек, когда под колоссальным давлением наших западных партнеров начали контрнаступательную операцию летом 2023 года. Понесли колоссальные потери, получили мизерные территориальные приобретения - я имею в виду бои на юге Запорожской области", - подчеркнул он.

По его словам, самый ценный актив, который сегодня имеет Украина, - это украинская армия, которую надо беречь.

"Атаки и контратаки - это колоссальные потери. Нам нужно сохранить то, что мы имеем. Сточив в контрнаступательных действиях нашу армию, мы просто потеряем самый действенный аргумент, который будет котироваться и на переговорном треке с РФ, с администрацией США или с европейскими партнерами", - добавил эксперт.

Он также отметил, что просто создавать прецеденты, чтобы у Трампа или европейских лидеров появились какие-то обнадеживающие моменты, не стоит.

"Война - история абсолютно рациональная. Есть украинский воин с оружием - есть Украина. Потеряем украинского воина с оружием - некому будет защищать Украину", - подытожил бывший спикер Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ зачистили населенный пункт Котлино. Они выбили врага за пределы села и не дали ему закрепиться.

Аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что ВС РФ удалось оккупировать село Новоочеретоватое, о продвижении в районе которого сообщалось лишь днем ранее.

В ОСУВ "Хортица" заявили, что армия страны-агрессора России активизировалась на Новопавловском направлении. Там противник наступал в направлении Константинополя и Бурлацкого.

Читайте также:

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

13:47Украина
"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под Киевом

"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под Киевом

13:15Война
ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

12:22Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Можно ли праздновать день рождения наперед: священник дал окончательный ответ

Можно ли праздновать день рождения наперед: священник дал окончательный ответ

Последние новости

13:47

На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

13:22

Маричка Падалко показала эксклюзивные кадры со своим мужем-военным - причина

13:17

Зарабатывали на военнообязанных до $150 тысяч: полиция разоблачила работников ТЦК

13:15

"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под КиевомФотоВидео

13:09

Лучший подарок к 8 Марта - цветы! новости компании

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
12:32

От предательницы Анны Седоковой ушел еще один близкий человек - что произошло

12:27

Как сейчас выглядит дочь самой пожилой роженицы Украины и почему хочет судиться с мамой

12:22

ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

12:20

Нервные клетки не восстанавливаются: миф или реальность

Реклама
12:08

В Украине ввели отключения света: в каких областях нет электроэнергии

12:06

"Человек большой души и сердца": на фронте погиб известный украинский режиссер

11:51

Что случилось с предательницей Снежаной Егоровой - детали

11:36

"Большая ошибка в истории": мирный план Трампа может сыграть на руку Путину

11:30

У Трампа могут отменить новые пакеты военной помощи для Украины - Defense Express

11:09

РФ придумала новую тактику атак "Шахедами": украинцев предупредили об опасности

11:05

"Не даем ничего": Трамп сказал, получит ли Украина военную помощь от США

10:57

Чем отличаются два хомяка: только остроглазые умники угадают за 29 секунд

10:46

Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

10:43

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Тиграм - боль, Драконам - вина

10:31

Куда делся Гарик Кричевский - что происходит у артистаВидео

Реклама
10:19

Тренды сумок 2025 - стильные аксессуары, которые изменят образ

10:18

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

10:05

Новый способ переехать в США: Трамп анонсировал введение "золотых карт"

10:00

"Привет врагу": путинисты подожгли лидеру Би-2 квартиру в Москве

09:59

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

09:40

РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

09:30

Налоговая служба Германии открывает новые возможности для украинцев новости компании

09:14

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФВидео

09:14

Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиныммнение

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

08:51

Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина

08:46

Армия РФ захватила село Новоочеретоватое в Донецкой области - DeepState

08:29

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Россия может получить еще больше оружия от КНДР - ISW

08:10

Истерия из-за Украины будет продолжатьсямнение

08:03

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

07:59

Дроны РФ атаковали Харьков и Киевщину: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:56

Будет "большая сделка": стало известно, когда Зеленский поедет в СШАВидео

06:20

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимономВидео

06:10

Почему Германия будет ещё более проукраинской?мнение

Реклама
06:05

Трамп в юбке и спятивший "Маск": как фильм "Не смотрите наверх!" оказался пророческиммнение

05:45

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

05:26

Гороскоп на завтра 27 февраля: Весам - крупная прибыль, Рыбам - неожиданность

05:00

Какой сегодня праздник 26 февраля 2025 года: что сделать, чтобы иметь успешный год

04:30

Можно остаться без прав: водителям грозит штраф за "неправильные" фары в авто

04:00

Ребус для сверхразума: найдите хитрую крысу среди кошек за 5 секунд

03:30

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

03:02

Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

02:30

Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить словоВидео

02:03

Накроет "черная полоса": что нельзя завязывать 26 февраля, приметы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять