ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

Самый ценный актив, который сегодня имеет Украина, - это украинская армия.

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Возможно ли контрнаступление ВСУ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления бывшего спикера Генштаба ВСУ:

Сейчас не время для контрнаступательных действий ВСУ

Украине нужно сохранить свою армию

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что сейчас не время для контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. Он уверен, что контратаки принесут потери, а Украине армию надо сохранить. Об этом он сказал в интервью Oboz.ua.

Отвечая на вопрос, нужно ли Украине усилить свои позиции на фоне заявлений о переговорах, собрав силы и показав успех на поле боя, Селезнев заявил, что "ни в коем случае" такого делать не нужно.

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"Я категорически против. В нынешней российско-украинской войне мы уже имели такой трек, когда под колоссальным давлением наших западных партнеров начали контрнаступательную операцию летом 2023 года. Понесли колоссальные потери, получили мизерные территориальные приобретения - я имею в виду бои на юге Запорожской области", - подчеркнул он.

По его словам, самый ценный актив, который сегодня имеет Украина, - это украинская армия, которую надо беречь.

"Атаки и контратаки - это колоссальные потери. Нам нужно сохранить то, что мы имеем. Сточив в контрнаступательных действиях нашу армию, мы просто потеряем самый действенный аргумент, который будет котироваться и на переговорном треке с РФ, с администрацией США или с европейскими партнерами", - добавил эксперт.

Он также отметил, что просто создавать прецеденты, чтобы у Трампа или европейских лидеров появились какие-то обнадеживающие моменты, не стоит.

"Война - история абсолютно рациональная. Есть украинский воин с оружием - есть Украина. Потеряем украинского воина с оружием - некому будет защищать Украину", - подытожил бывший спикер Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ зачистили населенный пункт Котлино. Они выбили врага за пределы села и не дали ему закрепиться.

Аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что ВС РФ удалось оккупировать село Новоочеретоватое, о продвижении в районе которого сообщалось лишь днем ранее.

В ОСУВ "Хортица" заявили, что армия страны-агрессора России активизировалась на Новопавловском направлении. Там противник наступал в направлении Константинополя и Бурлацкого.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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