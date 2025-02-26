ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

Главное из заявления бывшего спикера Генштаба ВСУ:
- Сейчас не время для контрнаступательных действий ВСУ
- Украине нужно сохранить свою армию
Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что сейчас не время для контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. Он уверен, что контратаки принесут потери, а Украине армию надо сохранить. Об этом он сказал в интервью Oboz.ua.
Отвечая на вопрос, нужно ли Украине усилить свои позиции на фоне заявлений о переговорах, собрав силы и показав успех на поле боя, Селезнев заявил, что "ни в коем случае" такого делать не нужно.
"Я категорически против. В нынешней российско-украинской войне мы уже имели такой трек, когда под колоссальным давлением наших западных партнеров начали контрнаступательную операцию летом 2023 года. Понесли колоссальные потери, получили мизерные территориальные приобретения - я имею в виду бои на юге Запорожской области", - подчеркнул он.
По его словам, самый ценный актив, который сегодня имеет Украина, - это украинская армия, которую надо беречь.
"Атаки и контратаки - это колоссальные потери. Нам нужно сохранить то, что мы имеем. Сточив в контрнаступательных действиях нашу армию, мы просто потеряем самый действенный аргумент, который будет котироваться и на переговорном треке с РФ, с администрацией США или с европейскими партнерами", - добавил эксперт.
Он также отметил, что просто создавать прецеденты, чтобы у Трампа или европейских лидеров появились какие-то обнадеживающие моменты, не стоит.
"Война - история абсолютно рациональная. Есть украинский воин с оружием - есть Украина. Потеряем украинского воина с оружием - некому будет защищать Украину", - подытожил бывший спикер Генштаба ВСУ.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ зачистили населенный пункт Котлино. Они выбили врага за пределы села и не дали ему закрепиться.
Аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что ВС РФ удалось оккупировать село Новоочеретоватое, о продвижении в районе которого сообщалось лишь днем ранее.
В ОСУВ "Хортица" заявили, что армия страны-агрессора России активизировалась на Новопавловском направлении. Там противник наступал в направлении Константинополя и Бурлацкого.
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Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
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