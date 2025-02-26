Просил отправить в хоспис: отец Жанны Фриске раскрыл гадкую правду про Шепелева

Телеведущий уехал на море, когда умирала Жанна Фриске, а также просил родителей отправить ее в хоспис.

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Шепелев просил отправить Фриске в Хоспис / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

О чем рассказал отец Жанны Фриске

Чего хотел Шепелев для умирающей певицы

Российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, и впервые дал большое интервью о болезни и смерти певицы, разозлил ее отца.

Как пишет пропагандистское российское издание Стархит, отец Жанны Фриске вывалил правду про своего зятя Шепелева. Так, по словам телеведущего, он изолировал сына от мамы и отца Фриске потому, что его хотели водить по телешоу. Ведущий, якобы, стоя на коленях, просил не вмешивать мальчика во взрослые проблемы.

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Папа Жанны в беседе ответил на эти обвинения.

"Этот человек вряд ли добьется чего-то хорошего в жизни, если не изменится. Его возненавидят так, что он останется один… ну или с дамой, с которой живет. Шепелев правда стоял передо мной на коленях и просил Жанну отправить в хоспис. Мы с ним ругались, Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали. Сейчас я бы не ударил его, но плюнул в лицо — и он пусть сделает то же самое, если я не прав", — заключил Владимир Фриске.

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Ранее Главред рассказывал, что Шепелев поделился, как его сын Платонготовился к съемкам сериала "Плакса". В интервью для пропагандистских росСМИ Шепелев отметил, что Платон стер пальцы в кровь.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

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