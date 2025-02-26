'Большая ошибка в истории': мирный план Трампа может сыграть на руку Путину

Европейские лидеры ждут подходящего момента, чтобы отстоять свою позицию и позицию Украины.

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Мирный план Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, facebook/DonaldTrump

Ключевые тезисы:

Мирный план Трампа не имеет гарантированной помощи для Украины

Европейские политики пытаются отговорить Трампа от перехода на сторону Москвы

Решение Трампа может сыграть на руку Путину

Все больше мировых политиков пытаются убедить Дональда Трампа, что он совершает самую большую ошибку в истории, становясь на сторону Москвы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что мирный план Трампа не имеет гарантированной помощи для Украины, а также не предусматривает отправку сил.

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"Стремление Дональда Трампа достичь быстрого мира и его сближение с Россией заставили лидеров по всей Европе нашептывать и отговаривать американского президента от самой большой ошибки в истории", - говорится в сообщении.

Журналисты издания подчеркнули, что Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон давил на Трампа, чтобы он оказывал военную помощь Украине, в частности - согласился отправить силы США, как Великобритания и Франция в случае заключения мирного соглашения.

Собеседники WSJ не вдавались в детали, но отметили, что Трамп был открыт к идее с отправкой миротворческих сил в Украину. В СМИ также утверждают, что Макрон уехал из Вашингтона, считая, что у него удалось найти общий язык с Трампом.

Также в Вашингтоне уже был президент Польши Анджей Дуда, и в четверг ожидается визит премьера Великобритании Кира Стармера. Журналисты отмечают, что европейские политики продолжают придерживаться стратегии задабривания и "нашептывания", чтобы отговорить Трампа от его самой большой ошибки - перехода на сторону Москвы.

В то же время, официальный представитель Белого дома заявил, что хотя Макрон и считает, что смог найти общий язык с Трампом, однако мирное соглашение президента США не будет включать оказание помощи Украине в случае боевых действий, а также не предусматривает никаких обязательств по отправке собственных военных.

"Для Европы многое поставлено на карту. Решение Трампа настаивать на быстром мире в Украине рискует сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину и нарушить 80 лет трансатлантических связей безопасности, которые были гарантом относительного мира во всем мире", - отметили журналисты WSJ.

В издании также добавили, что европейские лидеры сейчас пытаются найти баланс между "нашептыванием" лести Трампу, который имеет самую мощную армию мира, и выбором подходящего момента, чтобы отстоять свою позицию и позицию Украины.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп отказался озвучить, какую военную помощь Украине предоставит Америка в рамках мирного соглашения. По его словам, по состоянию на сегодня Штаты не предлагают ничего, а гарантии безопасности должны в большей степени быть ответственностью стран Европы.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что интересы Дональда Трампа сейчас разделены на несколько этапов. На данный момент он сосредоточен на попытках получить Нобелевскую премию мира, поэтому будет активно продвигать идею мирного урегулирования.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп "очень скоро" встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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