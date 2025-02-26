Тренды сумок 2025 - стильные аксессуары, которые изменят образ

Модные сумки 2025: от блестящих металлических до удобных рюкзаков! Узнайте, какие аксессуары будут актуальными в этом году.

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Какие сумки в моде 2025 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие аксессуары будут модными в 2025 году

Какие тренды сумок ожидают нас в 2025 году

Какой аксессуар является главным в нашем образе и способен изменить все настроение нашего наряда?

Конечно же, сумка! Правильно подобранная сумка может многое сказать о нас миру. Сегодня мода настолько разнообразна, что каждый может найти что-то для себя. Какие основные тренды в мире сумок ожидают нас в 2025 году поможет разобраться Главред.

На своем Ютуб канале "Модные конспекты" блогер Роксолана рассказывает о главных тенденциях моды сумок 2025 года.

East-west bags

Это сумки, которым присуща горизонтальная вытянутая форма. Они были очень популярны в 2000-х. Тогда они символизировали эпоху гламура и минимализма, сочетая при этом практичность. Сегодня дизайнеры добавляют им современности: используют более мягкие материалы, сдержанные цвета и функциональные детали.

Шармы

Шармы остаются с нами еще с 2024 года, так что продолжаем кастомизировать наши сумки различными брелоками.

Две сумки в одном образе

Fendi уже давно использует этот прием, а Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и Valentino предлагают сочетать совершенно разные модели сумок.

Бахрома

По словам блогера, бахрому в этом сезоне использовали почти все дизайнеры в своих коллекциях. Поэтому во всех ценовых сегментах будет возможность найти идеальную сумку. А уже в теплое время года можно обратить внимание на соломенные варианты сумок с бахромой.





Замша

Замша была горячим трендом этого сезона и никуда не исчезает в 2025 году. Этот материал выглядит очень изысканно и фактурно, поэтому удачно завершает образ. Однако следует понимать, что такие сумки больше подходят для повседневного использования, а в деловых или коктейльных образах могут выглядеть неуместно.

Хобо

Хобо-сумки тоже остаются в тренде. Они могут быть самыми разнообразными: мягкой формы или же более структурированными.

Сумки в золоте и серебре

Такие сумки будут в тренде в разных формах, даже очень фантазийных. На первый взгляд они кажутся не слишком практичными, но на самом деле прекрасно стилизуются как для вечерних выходов, так и для повседневных образов, добавляя выразительный акцент. К тому же их можно сочетать с трендом "две сумки в одном образе".

Сумки с цветами или в форме цветов

Модные дизайнеры предлагают сочетать эти игривые элементы со строгими минималистичными образами или же создавать полностью фантазийные луки.

Сумки с анималистическими принтами

Такие принты всегда актуальны. Если вы опасаетесь использовать их в одежде, то можете добавить их в виде аксессуаров. Это могут быть леопардовый, змеиный принт или тиснение под крокодила. Выбирайте тот вариант, который вам больше по душе.

Большие мягкие сумки

Эти сумки чрезвычайно удобны для ежедневного использования. Они вместительные, а благодаря мягкой форме выглядят очень стильно. С такими моделями можно "играть": носить их на плече, в руках или использовать как большой клатч.

Рюкзаки

Чрезвычайно удобный тренд, который медленно, но уверенно закрепляется еще с прошлого сезона. На показах весна-лето 2025 были представлены различные варианты рюкзаков - как для повседневной носки, так и для романтических выходов.

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О канале "Модные конспекты" Канал был создан только в 2024 году, но на него уже успели подписаться почти четыре тысячи пользователей. Здесь блогер, которую зовут Роксолана, публикует видео о моде, истории, стилистике и ДНК модных брендов, а также об интересных аспектах модной индустрии.

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