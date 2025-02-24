Скрыть возраст и быть в тренде одновременно: как выглядеть модно в 45+

Модный стиль 45+ позволяет выглядеть моложе без радикальных изменений. Как выбрать правильную одежду, аксессуары и цвета для стильного и элегантного образа.

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Что носить после 45 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как выглядеть модно в 45+

Как визуально скрыть свой возраст и быть в тренде

Существует мнение о том, что женщина после 40 должна выглядеть строго и носить только определенные вещи. Однако постепенно такие законы моды для взрослых женщин начали меняться, и сегодня классические вещи можно заменить интересными и оригинальными моделями. Главред поможет разобраться с тем, что носить после 45, чтобы выглядеть моложе.

На своем YouTube-канале фэшн-блогер Инна Вихорова о стиле для женщин 45+: как выглядеть моложе и каких ошибок следует избегать.

Как скрыть возраст

Эти советы для тех, кто хочет выглядеть моложе с помощью правильно подобранной одежды и стиля, освежить свой образ и стать более современными. Блогер советует выбирать сдержанные, но в то же время актуальные силуэты. Важно отдавать предпочтение качественным тканям и избегать перегрузки образа лишними деталями. Минимализм выглядит молодежно и элегантно.

Выгодный выбор - стиль smart casual, который сейчас очень популярен среди женщин 45+. Он гармонично сочетает элементы классики и повседневного стиля, подходя для разных событий. Освежить образ помогут аксессуары: стильные сумки, платки, современные оправы очков и солнцезащитные очки. Не бойтесь экспериментировать с трендами, которые нравятся вашим детям или знакомым, но учитывайте свои индивидуальные особенности.

Как быть в тренде

Самое главное - интегрируйте модные элементы постепенно. Например, достаточно добавить актуальный цвет или современный принт, но не все сразу. Акцентную вещь стоит комбинировать с базовыми элементами, чтобы не перегружать образ.

Попробуйте использовать модные детали: жакеты оверсайз, поясные сумки, брюки прямого кроя. Не бойтесь экспериментировать с разными силуэтами и фактурами. Быть в тренде - это не значит скупать все модные новинки и надевать их одновременно, ведь это может выглядеть комично. Важно постепенно адаптировать тренды к своей фигуре и стилю.

Что касается обуви, стоит выбирать модели современного дизайна, которые привлекают внимание и подчеркивают ваш вкус.

Как подчеркнуть женственность

Отдавайте предпочтение платьям с изящными линиями, юбкам-карандашам, блузам с выточками. Женственность всегда актуальна, особенно для женщин 45+. Выбирайте мягкие ткани и цвета, которые добавляют свежести и элегантности. Лучшие варианты - пастельные, нейтральные или теплые оттенки.

Блогер советует избегать слишком темных образов с большим количеством деталей, поскольку они могут добавлять возраста. Обратите внимание на трендовый цвет этого сезона - бордовый. Однако его не стоит использовать возле лица, ведь он может делать внешность более строгой. Вместо этого отдавайте предпочтение светлым оттенкам: пастельному, бирюзовому, нежно-голубому.

Чего следует избегать

Во-первых, избегайте слишком облегающей или, наоборот, мешковатой одежды - оба варианта могут добавлять возраста. Стоит искать "золотую середину" и придерживаться собственного стилевого вектора.

Также следует избегать слишком старомодных или, наоборот, слишком авангардных вещей, поскольку они могут сыграть с вами злую шутку. Кроме того, стоит быть осторожными с большим количеством блесток и ярких принтов, чтобы образ не выглядел перегруженным.

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О канале Inna Vikhorova Канал создан в 2013 году. На сейчас подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для различных типов фигур.

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