Цвет волос 2025 - тренды окрашивания для женщин за 40

Трендовый цвет волос 2025: омолаживающие оттенки для блондинок, брюнеток и русых. Какие цвета сделают ваш образ стильным и естественным.

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Какой цвет волос освежает и омолаживает / Коллаж: Главред, скриншоты, фото pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какой цвет волос будет модным в 2025 году

Какой цвет волос лучше всего подойдет для женщин после 40

Женщины любого возраста хотят быть красивыми, и правильно подобранный цвет волос отлично поможет в этом. В 2025 году найдется именно тот оттенок для каждой, кто стремится к переменам. Главная тенденция года - это смелый выбор и естественная красота. Актуальными остаются популярные ранее цвета и оттенки, такие как мягкое омбре и барби-блонд. Главред расскажет о трендах 2025 года.

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Какие цвета волос будут в тренде 2025 года для женщин за 40

Золотистый блонд с розовыми нотками

С возрастом кожа и волосы теряют естественный блеск. Поэтому теплый оттенок золотистого блонда с легким розовым оттенком поможет вернуть сияние локонам. Этот трендовый цвет подчеркнет естественную красоту лица, а общий образ будет выглядеть моложе минимум на 10 лет. Идеальный выбор для блондинок и рыжеволосых женщин.

Каштановый

Насыщенный каштановый оттенок прекрасно подходит брюнеткам и шатенкам. Он делает образ элегантным, освежает и омолаживает. Благодаря теплому сиянию каштановый цвет визуально добавляет волосам объема.

Карамельный

Очевидно, что в 2025 году теплые оттенки остаются в тренде, и карамельный - один из них. Это идеальный выбор для тех, кто хочет обновить образ и добавить ему изысканности. Карамельный цвет подчеркивает взгляд, выравнивает тон лица и освежает его черты. Лучше всего подходит женщинам с волосами средней длины.

Главные тренды окрашивания волос в 2025 году

На своей странице в Instagram "Салон красоты КАРЕ" рассказывают о главных трендах в окрашивании волос 2025 года. Цвет волос - это то, что подчеркивает вашу индивидуальность, изысканность и естественную красоту.

Трендовые цвета для блондинок

Теплые жемчужные и песочные оттенки остаются лидерами. Волосы должны выглядеть естественно, как будто выгорели на солнце. Главная инновация года - сочетание теплого блонда с легким персиковым или розовым акцентом.

Модные цвета для русых волос

Популярными становятся оттенки с медовыми или карамельными нотками, которые добавляют тепла и глубины. Для тех, кто предпочитает минимализм, актуальны холодные русые тона с серым оттенком.

Что выбрать брюнеткам

Всегда в моде насыщенный шоколадный, "кофе с молоком" и оттенки каштана или красного дерева. Глубокий черный с синим или фиолетовым отливом - выбор для смелых брюнеток.

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