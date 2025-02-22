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Какие цветы посадить, если лето жаркое: лучшие засухоустойчивые многолетники

Анна Ярославская
22 февраля 2025, 13:33
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Самые устойчивые растения к засухе - это суккуленты. Но не только они смогут украсить ваш сад.
Хоста, ирисы
Хоста и ирисы смогут приспособиться на солнце / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие растения рекомендуются для засушливых условий в саду
  • Основные характеристики суккулентов и их преимущества
  • Что нужно учитывать при посадке пионов в саду

В последние годы лето довольно засушливое. Из-за таких изменений климата садоводам приходится приспосабливаться, чтобы вырастить роскошную клумбу в саду. И есть только два выхода: или поливать сад каждый день, или посадить устойчивые к засухе цветущие растения.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, какие цветы самые засухоустойчивые.

Ранее Главред писал, что живая изгородь станет украшением любого сада, облагородит его внешний вид, добавив элемент логичности и завершенности. Детальнее читайте в материале: Какие кусты посадить вместо забора: названы шесть самых эффектных кустарников.

Какие цветы растут в сухом климате

Самые устойчивые растения к засухе - это суккуленты. Есть много разновидностей этих растений, которые могут накапливать и удерживать воду, и могут выжить долгое время без полива.

"Курицы и цыплята" или растения "хаузлик" бывают разных цветов и форм. Они определенно являются номер один выбором для клумб, сада и контейнеров. Предпочитают солнце, но всё равно могут расти и в полутени. Растения можно легко разделить в любой момент, отделив несколько цыплят и просто пересадив их на другое место", - рассказала флорист.

Суккуленты прекрасно растут на солнце
Суккуленты прекрасно растут на солнце / скриншот

Еще одно прекрасное растение для сухого сада - очитки. Это суккуленты, которые могут выдержать длительные периоды засухи.

Вы можете найти большой выбор этих растений с разной текстурой и цветами - от ползучих покровных растений до прямостоящих растений с красивыми цветами, подходящими для свадебных букетов, оформления ваз.

Эти растения можно размножать просто черенками.

Очитки
Очитки / скриншот

Если у вас сад расположен на очень солнечном месте, попробуйте растения с водонакопительным типом корней, например ирисы.

Сорт декоративных бородатых ирисов имеет большую систему ползучих корневищ. В более сухом климате это отвечает за засухоустойчивость.

Ирис в переводе с греческого означает радуга, и красочные цветы, цветущие с мая по конец июня, оставляют на лето привлекательные заостренные листья.

Ирисы
Ирисы / скриншот

Еще одно растение, которое любит солнце, это пионы.

"Самый важный совет – никогда не сажайте пионы очень глубоко в землю. Убедитесь, что почки пиона находятся прямо на уровне земли. Пион также идеален, как срезанные цветы", - рассказала флорист.

Пионы
Пионы / скриншот

Следующим продолжительно цветущим многолетником является лилейник или однодневные лилии. Это идеальный цветок для открытых грядок. Он абсолютно не требует никакого ухода и цветет с июня по ноябрь.

Новые цветы открываются ежедневно и цветут всего один день.

Множество новых красивых сортов можно найти сейчас в садовых центрах.

Размножается корневым делением и пересадкой. Предпочитает открытое солнце, абсолютно беззаботный и морозостойкий многолетник.

Лилейник
Лилейник / скриншот

Следующее растение, которое выдержит засуху – это полынь декоративная.

"Прекрасный выбор для жарких и засушливых мест. Полынь следует выращивать на очень хорошо дренированной почве и на открытом солнце. Чтобы она оставалась красивой, её следует выращивать на бедной почве и обрезать в конце весны, чтобы омолаживать листву", - рассказала флорист.

Полынь декортивная
Полынь декортивная / скриншот

Следующее растение – алиум или декоративный лук.

Бабочки и медоносные пчелы обожают сладкий нектар цветов, но олени и кролики избегают этот многолетник. Размножается луковицами, которые следует сажать осенью - до того, как земля замерзнет. Растение предпочитает полутень.

Алиум
Алиум / скриншот

Шалфей многолетний стоит посадить в саду ради его изящного вида и долгоцветущих цветов. Он также хорошо переносит различные почвенные условия и погоду от холода до жары. Очень быстро разрастается в саду.

Прочная система длинного стержневого корня делает шалфей чрезвычайно засухоустойчивым. Размножение происходит путем черенкования в конце весны. Цветки распускаются только на побегах текущего года.

Русский шалфей
Русский шалфей / скриншот

Роза Marvel Salvia - это тоже шалфей, который украсит летний сад потрясающими колосьями пурпурно-розовых цветов.

Это любимец сада, цветет без необходимости обрезки. Привлекает пчел и бабочек. Кроме того, растение замечательно пахнет. После укоренения устойчива к засухе.

Роза Марвел Сальвия
Роза Марвел Сальвия / скриншот
Роза Marvel Salvia
Роза Marvel Salvia / скриншот

Баптизия. Это растение легко выращивать и оно будет хорошо расти при минимальном уходе.

Баптизию можно садить на клумбах в качестве фона, в бордюрах или в качестве отдельных экземпляров. После укоренения растёт долго и долго живёт.

Хороший выбор для привлечения в огород пчёл, бабочек. Предпочитает полутень.

Баптизия
Баптизия / скриншот

Морозник или зимняя роза.

Цветёт в конце зимы - начале весны, иногда пока земля ещё покрыта снегом.

Помимо красивых, необычных цветов, морозник имеет вечно зелёную листву, которая эстетично вписывается в ландшафт.

После укоренения уход за морозником минимален. Растения нуждаются во влаге весной и осенью, когда активно растут.

Летом можно уменьшить полив, потому что из-за жары морозники как бы впадают в спячку, но при этом остаются вечно зелеными и привлекательными.

Цветение сохраняется до трех месяцев, а негибридные сорта, такие как черный морозник, легко размножаются семенами, предпочитают тень.

Морозник
Морозник / скриншот

Лаванду выращивали на протяжении веков из-за ее ароматных цветов и красивого внешнего вида. Это популярный цветок для открытых солнечных садовых участков, а его высушенные цветы широко используются в цветочных композициях.

Кустовые многолетние лаванды могут быть инвазивными. Все виды нуждаются в небольшом количестве удобрений и в хорошей циркуляции воздуха.

В районах с высокой влажностью корневая гниль из-за грибковой инфекции может стать проблемой.

Лаванда предпочитает расти на сухих, очень дренированных песчаных или гравийных почвах и на ярком солнце.

Лаванда
Лаванда / скриншот

Ясколка войлочная – растение идеальное для солнечных мест.

Густо переплетённые стебли образуют плотный ковёр серебристо-белого цвета.

Многочисленные белые цветки делают растение ещё более выразительным.

Разрастаясь во все стороны подземными побегами, она быстро заполняет отведённое ей пространство, вытесняя мелкие растения.

Ясколка войлочная неприхотливая и засухоустойчивая.

Ясколка войлочная
Ясколка войлочная / скриншот

Мальва – удивительно красивый цветок, особенно махровая мальва. Жара и засуха – не проблема для этого многолетника.

Эти растения легко выращиваются, часто растут как декоративные в солнечном саду. Размножение происходит путём посева семян непосредственно в открытом грунте ранней весной.

Семена легко собрать, и они часто сами распространяются семенами, обеспечивая ежегодное пышное цветение.

Мальва
Мальва / скриншот

Печать Соломона абсолютно не требует ухода. Для посадки нужно просто закопать несколько корневищ в затененном месте. Этому растению нужно много места для распространения.

Как только цветок приживется, он может довольно хорошо пережить короткие засухи. Однако в более длительные засушливые периоды понадобится полив.

В отличие от многих весенних цветущих растений, которые с наступлением лета начинают выглядеть непривлекательно, Печать Соломона остается красивой в течение всего сезона.

Печать Соломона
Печать Соломона / скриншот

Бергения. В отличие от многих декоративных растений, бергении не требуют особого ухода.

"Они настолько красивы, что их можно страшно любить, чрезмерно поливая их и чрезмерно ухаживая за ними. Но лучше всего для этих цветов - минимальное вмешательство. Бергении можно сажать как в полутени, так и в тени. Эти растения чувствительны к чрезмерной влажности и их следует поливать только в очень сухую погоду", - рассказала флорист.

Бергения
Бергения / скриншот

Хосты. Выносливые, универсальные растения, которые легко приспосабливаются. Рассеянный солнечный цвет лучше всего подходит для того, чтобы разноцветные сорта полностью раскрыли свой потенциал, особенно золотистые и голубые.

При посадке хосте нужно оставлять достаточно места для разрастания, она размножается корневым делением.

Хоста
Хоста / скриншот

Какие еще цветы самые засухоустойчивые и отлично перенесут засушливое лето, смотрите на видео - 30 неприхотливых засухоустойчивых многолетников для сада:

Ранее Главред писал, какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

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Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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