РФ накопила ракеты Х-101 и 'Искандер': ГУР предупредило о возможной массированной атаке

Страна-агрессор в целом накопила более 500 мощных ракет для массированных атак по Украине.

https://glavred.info/ukraine/rf-nakopichila-raketi-h-101-ta-iskander-gur-poperedilo-pro-mozhlivu-masovanu-ataku-10617908.html Ссылка скопирована

РФ накопила более 500 ракет / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Командование ВС ВСУ

Основные тезисы Скибицкого:

РФ накопила более 500 мощных ракет для атак

Почему ВСУ не атакуют заводы по производству "Шахедов" в РФ

Страна-агрессор Россия накопила более крылатых ракет Х-101 и баллистические ракеты "Искандер", сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий подтвердил информацию о накоплении врагом более 200 ракет Х-101 и 300 ракет "Искандер".

видео дня

"Да, действительно есть производство. Последние публикации, которые появились в средствах массовой информации, они корректны", - отметил он в комментарии "Новости Live".

Что известно об "Искандерах" / Инфографика: Главред

Относительно "Шахедов", заместитель начальника разведки отметил, что стоит использовать против них и другие средства противодействия - санкции, киберудары и информационные операции.

"Заводы по производству "Шахедов" расположены на очень большом расстоянии. Они успевают принять меры безопасности, потому что пока прилетит наш беспилотный летательный аппарат, то проходит не один, не два и не четыре часа. Это первое. А второе - необходимо более мощное оружие", - пояснил Скибицкий.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Российские атаки по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ готовится к массированной атаке "роев беспилотников" с искусственным интеллектом. Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными. Ранее в этом месяце украинские военные опубликовали видео термобарической боеголовки дрона.

Сергей Згурец заявил, что запасов РФ хватит на несколько волн ударов по Украине. Россия пытается реализовать стратегии для повторных атак Украины. РФ во время атак использует почти весь арсенал ударного вооружения и новых ракет.

Недавно враг атаковал столицу и Киевскую область дронами. В КГВА сообщили, что Силам Обороны удалось обнаружить и обезвредить более десятка беспилотников. Также известно, что врагу не удалось нанести ущерб городу - предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред