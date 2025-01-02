Завершение войны в 2025 году: в ЦПД прокомментировали намерения РФ

Внести изменения в захватнические планы оккупантов можно только путем вывода из строя вражеской логистики.

https://glavred.info/ukraine/zavershenie-voyny-v-2025-godu-v-cpd-prokommentirovali-namereniya-rf-10627022.html Ссылка скопирована

Закончится ли война в 2025 году? / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Ключевые тезисы:

Россия планирует воевать на протяжении 2025 года

У врага накоплено достаточно ракет для ударов по энергетической инфраструктуре Украины

Учитывая действия России, страна-агрессор планирует воевать в течение 2025 года. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, оккупанты активно накапливают ракеты, поэтому нет никаких оснований считать, что враг намерен быстро завершить войну в 2025 году.

видео дня

"Блогеры не владеют никакой информацией - ни разведывательной, ни дипломатической. Соответственно, те, кто заявлял о завершении войны чуть ли не за день, просто хайповали и набивали себе рейтинг", - заявил Андрей Коваленко.

Руководитель ЦПД отметил, что страна-агрессор РФ еще с лета активно накапливала ракеты. Кроме того, Россия продолжает производить ракеты Х-101 и "Калибр".

Что касается "Искандеров", то производство этих ракет стало труднее из-за санкций. Однако Россия все равно находит способы поставлять необходимые компоненты. Этот процесс стал намного сложнее и занимает больше времени.

"У врага накоплено достаточно ракет для ударов по энергетической инфраструктуре в течение всей зимы. Эта стратегия формировалась еще с лета. Украина, в свою очередь, готова к таким атакам и имеет достаточно ресурсов, чтобы нейтрализовать их в той форме, в которой враг планировал.", - подчеркнул Коваленко.

При этом он добавил, что внести изменения в захватнические планы оккупантов можно только путем вывода из строя вражеской логистики и ограничения экономических возможностей ее союзников.

Завершение войны в Украине - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на Newsweek писал, что российские оккупанты в 2025 году продолжат наступательные действия. Но команда Трампа будет принуждать обе стороны к миру.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин писал, что в 2025 году Украину ожидает тяжелая борьба за сохранение своего государства. Он вспомнил, что есть множество прогнозов, которые связаны с приходом Трампа на пост президента США. Подобные прогнозы будут и в дальнейшем, и не стоит ими увлекаться.

В то же время корреспондент британского канала Ивор Беннетт заявил, что Кремль "надеется" заморозить войну до 9 мая. Украина якобы готова уступить территории, а Россия, мол, пойти на компромисс. Так называемые переговоры "кажутся неизбежными".

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред