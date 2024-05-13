Российского 'Аллигатора' приземлили: украинские военные сбили вертолет Ка-52

В понедельник, 13 мая, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Об этом сообщила 47-я отдельная механизированная бригада.
"Друзья, отличные новости. Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - отметили в сообщении.
По словам военных, стоимость такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.
"Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу! Работаем дальше!" - добавили в пресс-службе бригады.
Вертолет Ка-52
Ка-52 "Аллигатор" (согласно кодификации НАТО - Hokum B) - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула", передает Википедия.
Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолетов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15-20 км.
Стоимость одного вертолета Ка-52 составляет около 857 млн рублей (примерно 12,5 млн долларов).
Уничтожение самолетов РФ - новости по теме
Напомним, 11 мая на Авдеевском направлении украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25, сообщила 110-я отдельная механизированная бригада.
Также в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось эффективно уничтожить российский штурмовик Су-25. Самолет был успешно сбит воинам 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области.
Как сообщал Главред, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины, совместно с Главным управлением разведки, впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 19 апреля.
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