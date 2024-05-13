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Российского "Аллигатора" приземлили: украинские военные сбили вертолет Ка-52

Руслана Заклинская
13 мая 2024, 12:39
818
Стоимость одного сбитого "Аллигатора" составляет 16 миллионов долларов.
Российского 'Аллигатора' приземлили: украинские военные сбили вертолет Ка-52
ВСУ сбили российский Ка-52 / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, uk.wikipedia.org

В понедельник, 13 мая, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Об этом сообщила 47-я отдельная механизированная бригада.

"Друзья, отличные новости. Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - отметили в сообщении.

По словам военных, стоимость такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.

видео дня

"Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу! Работаем дальше!" - добавили в пресс-службе бригады.

Вертолет Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" (согласно кодификации НАТО - Hokum B) - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула", передает Википедия.

Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолетов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15-20 км.

Стоимость одного вертолета Ка-52 составляет около 857 млн рублей (примерно 12,5 млн долларов).

Уничтожение самолетов РФ - новости по теме

Напомним, 11 мая на Авдеевском направлении украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25, сообщила 110-я отдельная механизированная бригада.

Также в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось эффективно уничтожить российский штурмовик Су-25. Самолет был успешно сбит воинам 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области.

Как сообщал Главред, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины, совместно с Главным управлением разведки, впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 19 апреля.

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ВСУ вертолеты сбитый вертолет
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