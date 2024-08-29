В Правительстве подтвердили внедрение экономического бронирования: критерии и дата

Сейчас Министерство экономики подтвердило продолжение разработки критериев по экономическому бронированию.

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Реализация закона об экономическом бронировании запланирована на осень / коллаж: Главред, фото: УНИАН

На комитете Верховной рады представители Минэкономики заявили, что работа над экономическим бронированием продолжается. Одним из критериев, вероятнее всего, будет уровень заработных плат.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам сейчас нарабатывается несколько моделей, однако окончательное решение будет принято с позицией высшего политического руководства.

Железняк также сообщил, когда можно рассчитывать на внедрение экономического бронирования. По его информации, речь идет об октябре-ноябре 2024 года.

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Депутат отметил, что экономическое бронирование, по консервативным расчетам, сможет принести около 40 миллиардов гривен в год. Поэтому и нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе.

Кто такой Ярослав Железняк? Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Экономическое бронирование в Украине - что известно

Ранее во время встречи, которую организовал Комитет по вопросам экономического развития, было представлено три концепции экономического бронирования от мобилизации.

Напомним, что в Украине мужчин в возрасте от 25 до 60 лет насчитывается более 11 миллионов. Потенциально они могут быть мобилизованы, однако 565 тысяч из них уже получили бронь от мобилизации.

Накануне экономическое бронирование вызвало волну возмущения среди некоторых гражданских украинцев и военных, мол это спровоцирует так называемую "войну для бедных". Однако советник председателя ОП Михаил Подоляк объяснил, что идея бронирования не заключается в создании доступности только для состоятельных граждан.

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