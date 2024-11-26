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Буданова могут уволить с должности руководителя ГУР: кого готовят на его место - NV

Ангелина Подвысоцкая
26 ноября 2024, 00:34
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Издание заявляет, что некоторые решения Буданова могли навредить Украине.
буданов
Буданова могут уволить с должности руководителя ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова могут уволить с должности. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины.

Сообщается, что кресло Буданова может занять "более лояльная к власти персона". Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. При этом на посадку руководителя ГУР могут рассматривать заместителя председателя СБУ Александр Поклад.

Источник отмечает, что некоторые шаги и заявления Буданова якобы могли навредить Украине. Среди них спецоперация в Африке и заявления о "кофе в Крыму".

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"Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ опровергают эту информацию и называют ее "вбросом РФ".

"Такие информационные вбросы российских спецслужб являются полностью безосновательными и используются врагом исключительно для достижения собственных целей. Слухи о блокировании каких-то подразделений ГУР или других составляющих Сил обороны является одним из элементов вражеской стратегии. В частности, и для того, чтобы создать искусственное напряжение между военным руководством нашего государства", - говорится в сообщении.

Глава ГУР Кирилл Буданов - последние новости

Недавно глава ГУР объяснил, когда войска КНДР начнут воевать против Украины и где. По его словам, Россия готовит для участия в боевых действиях против Украины около 11 тысяч военных из Северной Кореи.

Также стало известно, что Буданов был на ключевом этапе операции в Волчанске. Отмечается, что эта операция позволяет говорить о перспективах освобождения севера Харьковщины, ведь агрегатный завод был важной опорной точкой.

Кроме этого, Буданов не испугался посетить позиции ГУР. Вместе с командирами подразделений лидер ГУР осуществил планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.

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