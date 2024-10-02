Увольнение Буданова: Умеров дал ответ кругу депутатов

По данным СМИ, Буданову даже нашли преемника.

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В СМИ распространились слухи о якобы увольнении Буданова / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Увольнение Кирилла Буданова с должности руководителя Главного управления разведки МО на сегодня не обсуждается, цитирует депутат Юрий Мысягин ответ министра обороны Рустема Умерова.

Мысягин уточнил, что у Умерова поинтересовались судьбой Буданова на заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 1 октября.

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что Буданова могут уволить с должности главы ГУР из-за напряженных отношений с ОП. Ему уже якобы даже нашли преемника.

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В конце сентября Умеров уволил заместителей Буданова Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. С самим руководителем разведки МО, как утверждали журналисты со ссылкой на анонимные источники, этот вопрос не согласовывали.

"Его (Умерова, - Главред) попросили прокомментировать новости, которые появляются в информационном пространстве относительно замены главы ГУР Украины Кирилла Буданова. На что уважаемый министр ответил, что на сегодня этот вопрос не обсуждается", - написал Мысягин.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Кадровые изменения в Кабмине и Минобороны - главное

Ранее Рустем Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей. Он пояснил, что решение о кадровых изменениях принял в контексте того, что "система Министерства обороны Украины во время военного положения является закрытым периметром".

Советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что в перезагрузке тех или иных отраслей и управленческих вертикалей Украины нет ничего плохого. Это является нормальным явлением в демократическом государстве.

Напомним, 5 сентября Рада поддержала назначение новых министров. Необходимость изменений в правительстве Зеленский объяснял подготовкой к "чрезвычайно важной осени".

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