Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

Рада поддержала назначение кандидатов от Зеленского на ряд министерских должностей. Главред разбирался, кто эти все люди.

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В Кабмине - большие перемены, подробности на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Как и анонсировалось в СМИ в последние дни, в четверг, 5 сентября, Рада рассмотрела и поддержала новые кандидатуры на должности глав ряда министерств. Этому предшествовала встреча президента Владимира Зеленского с фракцией, на которой он настаивал принять его концепцию по изменениям в правительстве.

Необходимость изменений в правительстве Зеленский объяснял подготовкой к "чрезвычайно важной осени".

Кулеба больше не министр, Верещук перешла из Кабмина в ОП. Новый глава МИДа

Увольнение Дмитрия Кулебы, как и увольнение Ирины Верещук, парламент поддержал только со второго раза. При этом в СМИ ходили слухи, что отставку Кулебы планировали давно - все закончилось неспособностью его министерства убедить Запад позволить ВСУ бить дальнобойным вооружением вглубь России.

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Да и сам Кулеба, по словам депутатов, на заседание Рады не явился.

Верещук же "перебросили" в Офис президента, о чем сообщила сама экс-министр.

На место Кулебы назначили его первого заместителя Андрея Сибигу. У самого Сибиги - длительная дипломатическая карьера начиная с 1997 года.

До своего прихода в МИД в апреле 2024 года работал в Офисе президента - был заместителем руководителя Андрея Ермака.

На место Малюськи - Стефанишина

Еще одним ключевым изменением в Кабмине является назначение на пост министра юстиции Ольги Стефанишиной. Судя по титрованию в СМИ, ее должность будет совмещать одновременно и ее "старые" дипломатические обязанности по вопросам евроинтеграции.

Стефанишина работала в Министерстве юстиции еще во времена Януковича, когда ведомство возглавляла одиозная Елена Лукаш.

Новый министр юстиции фигурирует в коррупционном деле Лукаш. Им инкриминируют служебный подлог и растрату имущества, злоупотребляя служебным положением.

Ольга Стефанишина / Фото: УНИАН

У Минкульта появился министр - им стал опытный дипломат

5 сентября Рада также согласовала назначение нового министра культуры Николая Точицкого. До этого он работал заместителем Ермака.

Точицкий по специальности - дипломат.

Минкульт был без фактического министра с июля 2023 года. После отставки Александра Ткаченко обязанности главы ведомства исполнял Ростислав Карандеев.

Николай Точицкий / Фото: УНИАН

Как объяснял глава фракции "СН" Давид Арахамия днем ранее, от министерства во главе с Точицким будут ждать усиления борьбы с российской дезинформацией. Для этого правительству и Раде, собственно, и понадобился профессиональный дипломат во главе культурного ведомства.

Николай Точицкий начинал свою карьеру как атташе. Был консулом, постоянным представителем Украины при Совете Европы, послом Украины в Бельгии и Люксембурге. До апреля 2024 года был заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Обновление Кабмина. Другие назначения

Кроме того, Верховная Рада также согласовала ряд других назначений в правительстве.

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины - Алексей Кулеба .

. Министр молодежи и спорта - Матвей Бедный .

До этого он был временно исполняющим обязанности министра.

Минэкологии - Светлана Гринчук .

В 2022 году работала заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции. С 2023 года была директором Офиса поддержки реформ при Минэнерго, с 5 сентября 2023 года - заместитель министра энергетики Украины.

Министр по делам ветеранов - Наталья Калмыкова .

Была заместителем министра обороны (до 2024 года); экс-директор Украинского ветеранского фонда, волонтер.

Глава Минстратегрома - Герман Сметанин .

Ранее он был гендиректором "Укроборонпрома".

И. о. главы Укроборонпрома - Олег Гуляк .

С 1 июля 2024 года Гуляк работал советником гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам военного сотрудничества, отвечая за укрепление связей компании с Силами обороны.

С 2021 года Гуляк был командующим Сил логистики ВСУ, пока его в феврале 2024-го не уволил президент.

Министр аграрной политики - Виталий Коваль .

До сегодняшнего дня Коваль возглавлял Фонд государственного имущества, куда перешел работать после четырех лет на должности главы Ровенской ОГА.

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