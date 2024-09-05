Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

Как и анонсировалось в СМИ в последние дни, в четверг, 5 сентября, Рада рассмотрела и поддержала новые кандидатуры на должности глав ряда министерств. Этому предшествовала встреча президента Владимира Зеленского с фракцией, на которой он настаивал принять его концепцию по изменениям в правительстве.
- Кулеба больше не министр, Верещук перешла из Кабмина в ОП. Новый глава МИДа
- На место Малюськи - Стефанишина
- У Минкульта появился министр - им стал опытный дипломат
- Обновление Кабмина. Другие назначения
Необходимость изменений в правительстве Зеленский объяснял подготовкой к "чрезвычайно важной осени".
Кулеба больше не министр, Верещук перешла из Кабмина в ОП. Новый глава МИДа
Увольнение Дмитрия Кулебы, как и увольнение Ирины Верещук, парламент поддержал только со второго раза. При этом в СМИ ходили слухи, что отставку Кулебы планировали давно - все закончилось неспособностью его министерства убедить Запад позволить ВСУ бить дальнобойным вооружением вглубь России.
Да и сам Кулеба, по словам депутатов, на заседание Рады не явился.
Верещук же "перебросили" в Офис президента, о чем сообщила сама экс-министр.
На место Кулебы назначили его первого заместителя Андрея Сибигу. У самого Сибиги - длительная дипломатическая карьера начиная с 1997 года.
До своего прихода в МИД в апреле 2024 года работал в Офисе президента - был заместителем руководителя Андрея Ермака.
На место Малюськи - Стефанишина
Еще одним ключевым изменением в Кабмине является назначение на пост министра юстиции Ольги Стефанишиной. Судя по титрованию в СМИ, ее должность будет совмещать одновременно и ее "старые" дипломатические обязанности по вопросам евроинтеграции.
Стефанишина работала в Министерстве юстиции еще во времена Януковича, когда ведомство возглавляла одиозная Елена Лукаш.
Новый министр юстиции фигурирует в коррупционном деле Лукаш. Им инкриминируют служебный подлог и растрату имущества, злоупотребляя служебным положением.
У Минкульта появился министр - им стал опытный дипломат
5 сентября Рада также согласовала назначение нового министра культуры Николая Точицкого. До этого он работал заместителем Ермака.
Точицкий по специальности - дипломат.
Минкульт был без фактического министра с июля 2023 года. После отставки Александра Ткаченко обязанности главы ведомства исполнял Ростислав Карандеев.
Как объяснял глава фракции "СН" Давид Арахамия днем ранее, от министерства во главе с Точицким будут ждать усиления борьбы с российской дезинформацией. Для этого правительству и Раде, собственно, и понадобился профессиональный дипломат во главе культурного ведомства.
Николай Точицкий начинал свою карьеру как атташе. Был консулом, постоянным представителем Украины при Совете Европы, послом Украины в Бельгии и Люксембурге. До апреля 2024 года был заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Обновление Кабмина. Другие назначения
Кроме того, Верховная Рада также согласовала ряд других назначений в правительстве.
- Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины - Алексей Кулеба.
- Министр молодежи и спорта - Матвей Бедный.
До этого он был временно исполняющим обязанности министра.
- Минэкологии - Светлана Гринчук.
В 2022 году работала заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции. С 2023 года была директором Офиса поддержки реформ при Минэнерго, с 5 сентября 2023 года - заместитель министра энергетики Украины.
- Министр по делам ветеранов - Наталья Калмыкова.
Была заместителем министра обороны (до 2024 года); экс-директор Украинского ветеранского фонда, волонтер.
- Глава Минстратегрома - Герман Сметанин.
Ранее он был гендиректором "Укроборонпрома".
- И. о. главы Укроборонпрома - Олег Гуляк.
С 1 июля 2024 года Гуляк работал советником гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам военного сотрудничества, отвечая за укрепление связей компании с Силами обороны.
С 2021 года Гуляк был командующим Сил логистики ВСУ, пока его в феврале 2024-го не уволил президент.
- Министр аграрной политики - Виталий Коваль.
До сегодняшнего дня Коваль возглавлял Фонд государственного имущества, куда перешел работать после четырех лет на должности главы Ровенской ОГА.
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