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В Минобороны начались увольнения: в ОП раскрыли две главные задачи

Юлия Закрепа
1 октября 2024, 16:43
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Министерство обороны Украины сейчас является ключевым модератором 2 главных задач - Подоляк раскрыл их назначение.
В Минобороны начались увольнения: в ОП раскрыли две главные задачи
Для чего проводят увольнения в Минобороны / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о кадровых изменениях в Минобороны. Подобные решения позволяют Украине постоянно совершенствовать управление.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил для 24 канала, что Минобороны является модератором двух основных задач. Речь идет именно об изготовлении украинского оружия и быстрых темпах его поставки от партнеров.

Также советник главы ОП объяснил, что в перезагрузке тех или иных отраслей и управленческих вертикалей Украины нет ничего плохого. Это является нормальным явлением в демократическом государстве.

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"Если ты принимаешь человека, а его работа не соответствует ожиданиям, на которые ты рассчитывал, и является неудовлетворительной, то, безусловно, ты должен менять вертикаль, чтобы оптимизировать рабочие процессы", - отметил Подоляк.

Он также рассказал, что Министерство обороны Украины сегодня является ключевым модератором 2 главных задач:

  • Собственное производство и поставки оружия украинского производства на поле боя;
  • Максимальное переговорное и логистическое ускорение поставок оружия от партнеров, с учетом медленного темпа поставки западной помощи.

Глава Офиса Президента Украины отметил, что темп и день, когда западное оружие поступает в Украину, имеет существенное значение. Интенсивность войны не позволяет затормаживать такие важные действия украинских партнеров.

"Поэтому кадровые изменения - это постоянный процесс, особенно в больших управленческих системах. Государство - это большое количество институтов, которые постоянно нуждаются в совершенствовании. Это эффективный стиль управления", - подчеркнул Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Напомним, что Рустем Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей. Он пояснил, что решение о кадровых изменениях принял в контексте того, что "система Министерства обороны Украины - Вооруженные силы, ГУР и ГССТ - во время военного положения является закрытым периметром".

Умеров также сообщил, что в Украине мобилизация за год увеличилась втрое. Глава Минобороны уточнил, что следующим шагом станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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война в Украине ВСУ Минобороны Украины Михаил Подоляк Рустем Умеров
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