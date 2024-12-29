"Я выбрал кандидатуру": Зеленский назначит военного омбудсмена

Соответствующий указ о назначении будет опубликован уже в понедельник, 30 декабря.

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В Украине появится военный омбудсмен / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время назначит уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Был запрос от наших военных - и это объективная потребность - о создании особой институции военного омбудсмена. Нужен такой человек, который будет способен защищать права наших воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми другими, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов. Мы обсуждали создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием и также с представителями гражданского общества - много было взглядов. И сейчас подготовлено первое решение - указ о назначении уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов", - сказал Зеленский.

Президент пообещал подписать и опубликовать уже завтра указ о назначении "сильной кандидатуры". После этого вместе с новым уполномоченным, правозащитным сообществом и Министерством обороны будет согласован законопроект о военном омбудсмене и соответствующие системные основы его деятельности: полномочия, финансы и все остальное.

видео дня

"Я прошу Верховную Раду Украины и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена. Я благодарю всех, кто помогает", - добавил он.

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