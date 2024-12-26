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"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

Ангелина Подвысоцкая
26 декабря 2024, 23:27
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Президент акцентировал внимание на том, что военная помощь от партнеров поможет сбавить темп российских штурмов.
Зеленский, ПВО
Зеленский заявил об увеличении помощи от США / Коллаж: Главред, фото: US Army, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Поставки военной помощи от США в Украину увеличиваются, что помогает выровнять ситуацию на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Благодаря поддержке партнеров, украинские военные смогут сбить темп российских штурмов.

"Фронт. Обеспечение. Очень важно, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп снабжения должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов", - отметил Зеленский.

видео дня

Сейчас Украину нуждается в сильной позиции для дипломатии. Зеленский акцентировал внимание на том, что каждое подразделение и каждая бригада приближают мир. Он поблагодарил военных многих бригад за стойкость и смелость.

"Также хочу отметить сейчас всех наших воинов, наносящих дальнобойные удары по территории России. И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага, и только такой: Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели", - добавил президент.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, за последние пять недель руководства Джо Байдена Белым домом США предпринимают "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине. Отмечается, что в Украину отправят сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другую помощь.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны сообщает, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 млрд долларов, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина получит новую макрофинансовую помощь Евросоюза на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Первый транш помощи ожидается в январе 2025 года.

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