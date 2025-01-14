Остались без дома: Маша Машкова рассказала, как пережила пожары в США

Маша Машкова остается верна себе и всему человеческому.

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Маша Машкова вышла на связь после пожара в США / Коллаж Главред, фото Instagram/masha_mashkova_official

Вы узнаете:

Как пострадала Маша Машкова от пожара

Что случилось с ее друзьями

Российская актриса Мария Машкова, которая публично выступила против кровавого вторжения РФ в Украину и уехала жить в США из страны-террориста, объявилась после долгой паузы и дала знать о себе.

Об актрисе не случайно беспокоились ее поклонники, ведь актриса живет возле района Лос-Анджелеса, который сильно пострадал от бушующих пожаров, которые разрушили ни один звездный дом на голивудских холмах.

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"Для тех, кто переживал и переживает, со мной все в порядке. Я нахожусь дома, в Лос-Анджелесе. Дым потихоньку отступает. Мой район находится рядом с районом, который пострадал сильно. Сгорела школа моей старшей дочери, не полностью. Школа младшей - эвакуирована", - рассказа она на своей странице в Instagram.

По ее словам, огромное количество друзей и знакомых, артистки и ее дочерей, остались без дома. Актриса также добавляет, что люди очень собраны и стараются помогать и поддерживать друг-друга. Но есть и такие, которые мародерят. "Оставайтесь людьми", - просит их Машкова.

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Отметим, ранее Мария Машкова сделала интересное заявление. На своей странице в Instagram, она написала, что у нее есть новости из "ее новой жизни". По словам актрисы, она немного изменила цвет волос и стала гражданкой Америки.

А также среди тех, к кому Владимир Машков испытывает демонстративное отвращение, оказалась и его дочь Мария Машкова, которая переехала в США чтобы не иметь ничего общего со страной-оккупантом.

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Кто такая Мария Машкова? Мария Машкова — российская актриса театра и кино.

Выступила против вторжения России в Украину, о чем заявила в эфире CNN. 22 марта 2022 года телеканал РБК сообщил, что "актриса Мария Машкова, живущая в США, назвала происходящее на Украине немыслимым", а "её отец Владимир Машков, поддерживающий российскую спецоперацию, призвал дочь „быть хорошей россиянкой" и „попросить прощения за предательство"".

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