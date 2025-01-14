"Уже не вместе": журналистка рассказала, что случилось с браком Дмитрия Комарова

Дмитрий Комаров пока не прокомментировал слухи о разрыве со своей женой.

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Дмитрий Комаров - отношения с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Вы узнаете:

Дмитрий Комаров давно не показывался с женой

Появились разговоры о разводе пары

Украинская журналистка Наталья Тур предположила, что известный ведущий Дмитрий Комаров расстался со своей женой Александрой Кучеренко.

В новом выпуске шоу "Тур звездами" Наталья обратила внимание на то, что Дмитрий уже давно не появлялся на публике вместе с женой.

Также Тур отметила, что пара всегда скрывала свои отношения, даже свадьбу, к тому же за последние три года у Дмитрия и Александры нет общих снимков в соцсетях.

"Они держат свою личную жизнь под семью замками. С начала полномасштабной войны они не публикуют общие фото и не появляются вместе на событиях. Вероятно, именно поэтому в какой-то момент начали появляться слухи, что Дмитрий и Александра уже не вместе. Больше того, на некоторых снимках в Сети Александра появляется без кольца на пальце и этим сильно тревожит поклонников", – сказала журналистка.

Смотрите видео, в котором Наталья Тур высказалась о личной жизни Дмитрия Комарова:

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Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.

А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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