"Уже не вместе": журналистка рассказала, что случилось с браком Дмитрия Комарова

Вы узнаете:
- Дмитрий Комаров давно не показывался с женой
- Появились разговоры о разводе пары
Украинская журналистка Наталья Тур предположила, что известный ведущий Дмитрий Комаров расстался со своей женой Александрой Кучеренко.
В новом выпуске шоу "Тур звездами" Наталья обратила внимание на то, что Дмитрий уже давно не появлялся на публике вместе с женой.
Также Тур отметила, что пара всегда скрывала свои отношения, даже свадьбу, к тому же за последние три года у Дмитрия и Александры нет общих снимков в соцсетях.
"Они держат свою личную жизнь под семью замками. С начала полномасштабной войны они не публикуют общие фото и не появляются вместе на событиях. Вероятно, именно поэтому в какой-то момент начали появляться слухи, что Дмитрий и Александра уже не вместе. Больше того, на некоторых снимках в Сети Александра появляется без кольца на пальце и этим сильно тревожит поклонников", – сказала журналистка.
Смотрите видео, в котором Наталья Тур высказалась о личной жизни Дмитрия Комарова:
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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