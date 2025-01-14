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Плита будет сиять: лайфхак с пищевой пленкой впечатлил сеть

Мария Николишин
14 января 2025, 21:02
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Женщина поделилась своим способом уборки, который легко удаляет пригоревшие пятна с плиты.
Плита будет сиять: лайфхак с пищевой пленкой впечатлил сеть
Как легко отмыть плиту / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как легко отмыть плиту
  • Какие средства нужно использовать

На плите часто могут появиться стойкие пятна и следы пригорания вокруг конфорок, которые очень трудно отмыть.

Однако, есть простое решение, как избавиться от пригоревшего беспорядка с помощью всего нескольких бытовых средств, пишет Главред со ссылкой на Mirror.

видео дня

Как очистить кухонную плиту

Пользовательница TikTok по имени Аури поделилась своим "лучшим лайфхаком" для борьбы со стойкими пятнами на плитах. По её словам, для этого нужны чистящее средство и пищевая пленка.

В частности, она продемонстрировала, как распыляет чистящее средство на потускневшие участки вокруг каждой конфорки, а затем обертывает всю поверхность пищевой пленкой.

"Этот лайфхак изменит вашу жизнь. Распылите средство для чистки духовки на пригоревшую поверхность. Положите сверху пищевую пленку. Подождите 24 часа", - сказала она.

Женщина также добавила, что можно уменьшить время ожидания и оставить средство только на ночь.

Через день Аури продемонстрировала результат, который поразил пользователей, ведь пятна полностью исчезли.

Зрители видео были поражены легкостью, с которой она удаляла стойкие пятна от кухонных плит. Они оценили этот метод и назвали его "удивительным".

"Это действительно удивительно, я не могу поверить, что вы сделали так, чтобы она выглядела как новая", - написал один из пользователей.

Плита будет сиять: лайфхак с пищевой пленкой впечатлил сеть
Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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