Плита будет сиять: лайфхак с пищевой пленкой впечатлил сеть

Женщина поделилась своим способом уборки, который легко удаляет пригоревшие пятна с плиты.

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Как легко отмыть плиту / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как легко отмыть плиту

Какие средства нужно использовать

На плите часто могут появиться стойкие пятна и следы пригорания вокруг конфорок, которые очень трудно отмыть.

Однако, есть простое решение, как избавиться от пригоревшего беспорядка с помощью всего нескольких бытовых средств, пишет Главред со ссылкой на Mirror.

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Как очистить кухонную плиту

Пользовательница TikTok по имени Аури поделилась своим "лучшим лайфхаком" для борьбы со стойкими пятнами на плитах. По её словам, для этого нужны чистящее средство и пищевая пленка.

В частности, она продемонстрировала, как распыляет чистящее средство на потускневшие участки вокруг каждой конфорки, а затем обертывает всю поверхность пищевой пленкой.

"Этот лайфхак изменит вашу жизнь. Распылите средство для чистки духовки на пригоревшую поверхность. Положите сверху пищевую пленку. Подождите 24 часа", - сказала она.

Женщина также добавила, что можно уменьшить время ожидания и оставить средство только на ночь.

Через день Аури продемонстрировала результат, который поразил пользователей, ведь пятна полностью исчезли.

Зрители видео были поражены легкостью, с которой она удаляла стойкие пятна от кухонных плит. Они оценили этот метод и назвали его "удивительным".

"Это действительно удивительно, я не могу поверить, что вы сделали так, чтобы она выглядела как новая", - написал один из пользователей.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

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