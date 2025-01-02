Чем отмыть жир на кухне: спрей из 3 ингредиентов

Этот спрей не только удаляет даже самые сложные пятна, но и оставляет свежий запах на кухне.

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Чем отмыть жир на кухне / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Как приготовить спрей для уборки

Почему он работает лучше покупных средств

Поддержание чистоты на кухне — важная часть ухода за домом. Со временем на варочной панели, духовке и столешнице скапливаются жирные пятна, которые могут стать настоящим вызовом для уборки.

Эксперт по уборке и звезда TikTok Шантель Мила, собравшая более 1,5 миллионов подписчиков благодаря своим практичным советам, поделилась простым рецептом эффективного спрея, пишет Главред.

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Этот спрей не только удаляет даже самые сложные пятна, но и оставляет свежий запах на кухне.

Как приготовить чудо-спрей

Для создания этого средства вам понадобятся всего три ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома:

1 чашка теплой воды

½ чашки белого уксуса

1 столовая ложка лимонного сока или средства для мытья посуды

Смешайте все ингредиенты в бутылке с распылителем и тщательно встряхните.

Как использовать

Спрей подходит для удаления жира с большинства кухонных поверхностей, включая плиту, шкафы и даже внутреннюю часть духовки. Просто распылите смесь на загрязненный участок, оставьте на несколько минут, а затем вытрите чистой тряпкой.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Шантель предупреждает: избегайте использования спрея на мраморных и наливных поверхностях, так как уксус может повредить их. Однако для нержавеющей стали и виниловых поверхностей он совершенно безопасен.

Преимущества средства

Спрей не только эффективно удаляет жир и грязь, но и придает кухне блеск, делая ее более уютной и ухоженной. Шантель утверждает: "Эта смесь справляется с сильными жирными пятнами и дезодорирует пространство".

Смотрите видео, как сделать средство от жира:

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