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Чем отмыть жир на кухне: спрей из 3 ингредиентов

Сергей Кущ
2 января 2025, 12:34
69
Этот спрей не только удаляет даже самые сложные пятна, но и оставляет свежий запах на кухне.
Чем отмыть жир на кухне
Чем отмыть жир на кухне / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Как приготовить спрей для уборки
  • Почему он работает лучше покупных средств

Поддержание чистоты на кухне — важная часть ухода за домом. Со временем на варочной панели, духовке и столешнице скапливаются жирные пятна, которые могут стать настоящим вызовом для уборки.

Эксперт по уборке и звезда TikTok Шантель Мила, собравшая более 1,5 миллионов подписчиков благодаря своим практичным советам, поделилась простым рецептом эффективного спрея, пишет Главред.

видео дня

Этот спрей не только удаляет даже самые сложные пятна, но и оставляет свежий запах на кухне.

Как приготовить чудо-спрей

Для создания этого средства вам понадобятся всего три ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома:

  • 1 чашка теплой воды
  • ½ чашки белого уксуса
  • 1 столовая ложка лимонного сока или средства для мытья посуды

Смешайте все ингредиенты в бутылке с распылителем и тщательно встряхните.

Как использовать

Спрей подходит для удаления жира с большинства кухонных поверхностей, включая плиту, шкафы и даже внутреннюю часть духовки. Просто распылите смесь на загрязненный участок, оставьте на несколько минут, а затем вытрите чистой тряпкой.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Шантель предупреждает: избегайте использования спрея на мраморных и наливных поверхностях, так как уксус может повредить их. Однако для нержавеющей стали и виниловых поверхностей он совершенно безопасен.

Преимущества средства

Спрей не только эффективно удаляет жир и грязь, но и придает кухне блеск, делая ее более уютной и ухоженной. Шантель утверждает: "Эта смесь справляется с сильными жирными пятнами и дезодорирует пространство".

Смотрите видео, как сделать средство от жира:

@mama_mila_ Make your kitchen sparkle ✨ this DIY spray is amazing at melting tough grease all around your kitchen, like your stovetop, cabinets and even your oven! Will you try this simple mix? Use discretion when using white vinegar on marble or pourous surfaces ? #cleantok#cleaningtiktok#cleaninghacks#mamamilastips#tipsandtricks#cleaningtips♬ WHENEVER WHEREVER X WHERE HAVE YOU BEEN BY ALTÉGO - ALTÉGO

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